Riekerink ve Advocaat derbiyi değerlendirdi

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 yendiği karşılaşma sonunda açıklama yapan Jan Olde Riekerink, galibiyeti hak etmediklerini söylerken, karşılaşmadan gülerek ayrılan tarafın teknik direktörü Dick Advocaat ise, taraftarın bundan sonra da stadı doldurması gerektiğini dile getirdi.

İşte iki teknik direktörün maç sonu görüşleri...

Jan Olde Riekerink: Takıma güvenim üst seviyedeydi. İyi sonuçla ayrılacağımızı düşünüyordum ama sahaya yansıtmayan bir takım vardı. Defansif olarak çok kötü değildik. Ofansif anlamda sıkıntı yaşadık.



İlk golün geliş zamanı da bizi sıkıntıya soktu. Ve 2-0 mağlup olduk. Son 4 maçın 3'ünü kaybettik ama evimizde kaybettiğimiz iki maçta galibiyeti hak etmiştik ama burada galibiyeti hak etmedik.

Advocaat: Oyuncularımız, taraftara ihtiyacı olduğunu gösterdi

Dick Advocaat: Ligde doğru yerde olmamız için çok önemli bir maçtı, hak edilmiş bir galibiyet aldık. Harika bir atmosfer vardı. Oyuncularımız, onlara ihtiyacımız olduğunu gösterdi. Umarım gelmeye devam ederler, çünkü onlara gerçekten çok ihtiyacımız vardı.

3 aydır birlikte antrenman yapıyoruz bu takımla. Bizim ne istediğimizi oyuncular biliyor. İki oyuncu sahada yoktu ama onların yerine başka iki oyuncu oynadı. 11 oyuncuyla maç kazanamazsınız, 22 futbolcuyla kazanırsınız.