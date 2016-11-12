Riekerink kararını verdi; Sigthorsson gidiyor

Galatasaray’ın Nantes’tan kiraladığı Kolbeinn Sigthorsson’un oynamadan bileti kesildi. Teknik direktör Jan Olde Riekerink, golcüden ümidi olmadığını açıkça iletti.

Riekerink, hafif koşulara başlayan ama dizindeki ağrıları devam eden ve bu durumu ‘kapsül ödemi’ olarak nitelendirilen 26 yaşındaki İzlandalı’nın sahalara dönmesinin ayları bulabileceğini aktardı.

Riekerink kiralık istemiyor

Bu yüzden devre arasında yeni bir forvet isteğini yönetime bildiren Riekerink’in kiralık futbolculara da sıcak bakmadığı ortaya çıktı.

Yönetimden çalışmalara başlanmasını isteyen Galatasaray Teknik Direktörü’nün, “Sigthorsson’un yokluğu bizi olumsuz etkiledi. Eren’i rakipler iyi tuttuğunda alternatif üretmekte zorlanıyoruz. Oysa Sigthorsson’u transfer ederken bütün planlarımız buna yönelikti. Ancak hiçbir fayda sağlayamadık” diye konuştu.