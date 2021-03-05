Uzun yıllardır Süper Lig maçlarını yorumlayan Rıdvan Dilmen, yorumculuğu bıraktığını açıkladı.

Dilmen, “Yakın bir zamanda; bana ve aileme yapılan iftira dolu bu kampanyanın aktörlerini, asıl amaçlarının halkı kin ve nefretle kutuplaştırmak olduğunu, tetikçilerini ve azmettiricilerini bilgi ve belgelerle tek tek ifşa edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

Dilmen’in sosyal medya mecrası Twitter’dan yapılan açıklama şöyle:

"43 yıl önce lisanslı futbolcu olarak girdiğim Türk Futbol Ailesine; onurumla şerefimle, namusumla hizmet ettiğim Milli Futbolcu-Teknik Direktör-Futbol yorumcusu olarak yürüttüğüm süreci bugün itibariyle sonlandırıyorum. Vicdanen çok rahatım. Hiçbir şahıs, camia ve kurumla ilgili asla saygısızlığım olmadı. Ancak son dönemde organize bir şekilde hedef gösterilerek bana ve aileme yaşatılan üzüntüyü iftiraları başkaları gibi kabul etmem mümkün değildir. Şimdiye kadar olduğu gibi, rahmetli babamın ve annemin bana bıraktığı en anlamlı miras olan Dilmen soyadını Rabbim izin verdiği sürece onurumla taşımaya devam edeceğim.

Doğuş Grubu Sayın Başkan’ı Ferit Şahenk Bey’e ve NTV ailesine teşekkür ederim. Tüm izleyicilerimize minnettarım.

Yakın bir zamanda; bana ve aileme yapılan iftira dolu bu kampanyanın aktörlerini, asıl amaçlarının halkı kin ve nefretle kutuplaştırmak olduğunu, tetikçilerini ve azmettiricilerini bilgi ve belgelerle tek tek ifşa edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın."

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