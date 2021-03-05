Erman Toroğlu: Futbolumuzda da şeytanlar var; Serdar Tatlı'nın MHK Başkanı olmasında Rıdvan Dilmen'in yüzde 100 payı var

Eski hakem ve Sabah gazetesi yazarı Erman Toroğlu, bugünkü köşe yazısında hakem atamalarına değinerek Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) eleştirdi. MHK Başkanı'nın göreve gelmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Toroğlu, "Futbolumuzda da şeytanlar var; Serdar Tatlı'nın MHK Başkanı olmasında Rıdvan Dilmen'in yüzde 100 payı var" dedi.

Toroğlu, "3 Büyükler'in yarışması yayıncı kuruluş için de güzel bir şey. Üçünün de sonuna kadar gitmeleri lazım. Çünkü dekoderlerin satılması lazım. Federasyon buna ayak uydurur mu, günahları boynuna… Öyle şeyler oluyor ki veya öyle şeyler yapıyorlar ki göstere göstere ve şunu söylemek istiyorlar; 'Bu yapılanları anlamamak öküzlüktür.' Geçen hafta Trabzon'da bir maç oynandı. O iyi oynadı, bu kötü oynadı orasında değilim ama 89'da bir pozisyon var, spordan anlayan anlamayan herkes hemfikir oldu. Net penaltı ve sarı kart. Pozisyon hakem Uğurlu'nun önünde oldu, o vermedi. VAR'da Cüneyt var, o da çağırma lütfunda bulunmadı! 3 gün yayınlar yapıldı. Konuştuk, söyledik. Bir baktık ki Ankaragücü-Galatasaray maçının VAR'ı yine Cüneyt Çakır oldu. Daha da ileri gittiler, hakem Yaşar Kemal Uğurlu da başka VAR'a verildi. Yani şöyle diyor Serdar Tatlı: 'Siz yazsanız da çizseniz de hikaye… Ben baskı altındayım. Bu baskıyı kaldıramıyorum ve bu hakemleri veriyorum. Beni buraya kim veya kimler getirdiyse bu diyeti ödeyeceğim…'" ifadelerini kullandı.

Ankaragücü-Galatasaray maçının hakemi Halil Umut Meler'e "Fatih Terim ve Ümit Davala'yı neden atamadınız" diye soran Toroğlu, "Atamazsınız beyler, atamazsınız! Çünkü ezik kaldınız! Yaptığınız haltlardan dolayı Fatih ağzına ne geliyorsa saydı, yüreğiniz yetmedi. Siz şeytandan önce doğan hakemlersiniz. Futbolumuzda da şeytanlar var. Arkadaşlar Serdar Tatlı'nın MHK Başkanı olmasında Rıdvan Dilmen'in yüzde 100 payı var. Olabilir de futbol adamıdır ama bu kadar çok karışmayacaksınız. Bana komitelerden haber gelir. Bu haberleri de değerlendiririm. Mesela 'Bu 3 hakeme bir müddet maç verilmeyecek' dedim ve 1 hafta sonra Rıdvan, "Siz bunu nasıl yaparsınız, bu hakemler şöyledir böyledir" diye ara gazı verdi. Rıdvan, hakemleri koruyunca Merkez Hakem Kurulu, 180 derece dönmüş, bu hakemlere maç verdiler" diye yazdı.

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