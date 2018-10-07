Rıdvan Dilmen: Skandaldır bu, Başakşehir 2 puanla şampiyonluğu kaçırırsa ne olacak?

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçından sonra açıklamalarda bulundu. Dilmen, Medipol Başakşehir'in VAR sisteminin devre dışşı kalmasıyla iptal edilen golü için, "Skandaldır bu! Başakşehir 2 puanla şampiyonluğu kaçırırsa ne olacak?" değerlendirmesinde bulundu.

TIKLAYIN - Kadıköy'de sessiz gece

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Skandaldır bu! Tek kelimeyle skandal. Eğer Ali Palabıyık bekleseydi, VAR sistemi 2-3 dakika sona geldi. Gördüğüm kadarıyla golde ofsayt yok. Diyeceksin orada 3-4 dakika bekle. Su molası veriyorlar ya, VAR molası da verebilirsin. Bozulduysa 3 dakika durun, ısınsın oyuncular. Başakşehir 2 puanla şampiyonluğu kaçırırsa ne olacak?

"Oyunun bitiminde Fenerbahçeli futbolcular hep yerdeydi. Kendi evinde oynayan bir takım düşünün. Coşkulu seyircisi önünde oynuyorsunuz. Fenerbahçeli futbolcular hem Başakşehir, hem de Beşiktaş maçlarında her türlü çabayı sarfettiler. Maç sonu dikkat edin, Slimani falan birçok futbolcu yerde"