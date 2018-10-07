Kadıköy'de sessiz gece

Süper Lig'de haftanın zorlu mücadelesinde Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Golsüz sona eren maçla birlikte tarafların galibiyet özlemi 3 haftaya yükseldi.

Lider Galatasaray'ın kazandığı haftada üst sıralara yetişmek isteyen Fenerbahçe, konuk ettiği Medipol Başakşehir'e diş geçiremedi. Sarı-lacivertliler son 3 haftada sadece 2 puan toplayabilirken, Abdullah Avcı'nın takımı ise üst üste 3. beraberliğini aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.

Kadıköy'deki zorlu mücadelenin ilk 45 dakikasında Medipol Başakşehir topla daha fazla oynayan taraf konumundaydı. Buna rağmen pozisyonları bulan Fenerbahçe olurken, kaleci Mert Günok üst üste başarılı kurtarışlarıyla eski takımına karşı gole geçit vermedi.

Mücadelenin ikinci yarısında Eljif Elmas Fenerbahçe adına birçok gol pozisyonuna girdi ancak son vuruşlarda sonuç çıkmadı.

İlerleyen dakikalarla birlikte Phillip Cocu, Frey ve Reyes'i kenara alırken Benzia ile Mehmet Topal'ı oyuna aldı. Hollandalı teknik adam son koz olarak ise Roberto Soldado hamlesini yaptı. Blok savunma anlayışını bozmayan Medipol Başakşehir zaman zaman rakip sahada açık aradı.

Karşılaşmanın 81. dakikasında VAR sistemi tekniksel bir sorundan dolayı devre dışı kaldı. Aynı dakikanın ilerleyen bölümlerinde Medipol Başakşehir'in attığı golü maçın hakemi Ali Palabıyık ofsayt gerekçesiyle iptal etti. 85. dakikada VAR sistemindeki sorun giderildi.

Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir puanını 15'e yükseltirken, Fenerbahçe puanını 8'e çıkardı.