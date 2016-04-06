Rıdvan Dilmen ile Tuğba Dural evleniyor mu?

Lig TV’nin ardından uzun yıllardır NTV camiasında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen’in yine aynı kanalda spikerlik yapan Tuğba Dural ile evleneceği iddia edildi.

Scorcope’un haberine göre Rıdvan Dilmen’in Tuğba Dural ile birlikteliğini resmiyete dökmek için Dural’ın ailesi ile tanışmaya gittiği ileri sürüldü

Rıdvan Dilmen, Sarıyer’de futbol oynadığı dönemdeki ilk evliliğinden 1 oğlu bulunuyor. Rıdvan Dilmen’in oğlu Samet Aybaba’nın kardeşi Adnan Aybaba’nın kızıyla evli. 1999 yılında evlendiği Ayşe Hanımdan da bir kızı bulunuyor. Dilmen geçtiğimiz Aralık ayında ikinci evliliğini noktalamıştı.

Tuğba Dural ise 2011’de ilk evliliğini yapmış ve bu birlikteliği 2012 yılında sonlandırmıştı.