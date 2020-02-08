Rıdvan Dilmen: Fırıncıya söyleyin, Fenerbahçe'ye ekmek de vermesinler

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan ve 1-1 sona eren Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçını NTV'de değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin mental olarak iyi durumda olmadığını söylerken, çok tartışılan hakem kararlarıyla ilgili de sert ifadeler kullandı.

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Dilmen'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Alanyaspor'a ne kadar övgüler yağdırsak azdır. Kadroları Sivas'tan iyi bence genişlik açısından bugün Fernandes bile oynamadı. Kalecisinden santraforuna kadar… Gerçi santraforu yine penaltı kaçırdı. Lunaparkta penaltı atsa iflas eder. Alanyaspor'a hak ettiği değeri verelim. Fenerbahçe Trabzon maçından puan alamayınca buradan puan almak zorundaydı. Fazlasıyla pas hatası yapmakla geçti maç. Hemen başında Alanyaspor karşı karşıya kaldı Altay iyi çıkardı sonra Muriqi sağ ayağıyla avuta attı.

"Yangına körükle gitmek"

"Fenerbahçe'nin performansını beğenmedim ama mental olarak en tehlikeli şey; oyuncu şampiyon olacağına inanır, başkan da "Şampiyon olmamız engelleniyor" diyor ya, bu oyuncuda ve teknik adamda bilinçaltı yerleşir. Buna sebep olan, yangına körükle giden hakemler var. Zaten bu söylemlerin sebebi bu. Yangına körükle gitmek gibi hakemler ortaya çıkıyor şimdi.

"Neyin iyi niyetini arayayım ben?"

"Ben devre arasında bir pozisyonla ilgili penaltı değil dedim. Allahın tokatı yoktur derler ya vardır… Sana öyle bir pozisyon getirir ki ‘buyur' der sana. Ben kurallarla konuşmuyorum oyun görüşü ile konuşuyorum. Mustafa Pektemek'in açık eline geldi top. Alanyaspor'un penaltısında izlemeye çağırdın, burada neden çağırmadın? Neyin iyi niyetini arayayım ben? Jailson'u gördünüz. Mustafa Pektemek'i görmediniz.

"Bunlar iz bırakıyor"

"Sen Serkan Tokat, Alanyaspor'un pozisyonunda ne dedin de Ümit Öztürk geldi, son dakikadaki pozisyonda ne dedin de gelmedi? Bunlardan hiçbir şey olmaz. Bazıları vardır iz bırakmazlar bunlar iz de bırakıyor. Bu aynı hakem Galatasaray Trabzonspor maçında uzaklaştırmak isterken Marcao diz çaktı Trabzonlu oyuncuya gitti baktı VAR'a izledi. Ne gördüyse penaltıyı vermedi.

"Fırıncıya söyleyin, Fenerbahçe'ye ekmek de vermesinler"

"Fırıncıya söyleyin, Fenerbahçe'ye ekmek de vermesinler. Fenerbahçe'yi sistemin dışına itmeye çalışıyorlar, bunun farkındayım. Kadıköy'de bir işkence yaşandı."