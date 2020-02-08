Penaltıların damga vurduğu maçta galip yok!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. 3 kez penaltı noktasının gösterildiği karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, 19. haftadaki Medipol Başakşehir ve geçen haftaki Trabzonspor maçlarındaki ilk 11'i sahaya sürdü.

Ersun Yanal, kalede Altay Bayındır'a şans verirken, savunma dörtlüsünü Mauricio Isla, Serdar Aziz, Jailson ve Nabil Dirar'dan oluşturdu. Savunmanın önünde Luz Gustavo ile Ozan Tufan, kanatlarda ise Tolga Ciğerci ile Garry Rodrigues görev aldı. Santrfor arkasında Max Kruse'yi oynayan Yanal, ileri uçta ise Vedat Muric'e görev verdi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe karşısında tek değişiklik yaptı.

Bulut, geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendikleri maçın ilk 11'inde forma giyen Junior Fernandes'i yedek oturttu. Erol Bulut, bu ismin yerine ilk 11'de Efecan Karaca'ya şans tanıdı.

Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısını konuk takım 1-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Aytemiz Alanyaspor, önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi. Orta sahada Ozan Tufan'ın hatası sonucu topu kapan Cisse, pasını Bakasetas'a verdi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

15. dakikaya gelindiğinde Dirar, meşin yuvarlağı soldan ceza sahasına sokulan Rodrigues'e verdi. Bu oyuncunun yerden ortasında Vedat Muric'in altıpasın önünde bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.

VAR penaltı dedi, Altay önce kurtarı ama...

29. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Ceza sahasında Jailson'un eline topun çarptığı pozisyonu VAR odasının uyarısıyla saha kenarında izleyen maçın hakemi Ümit Öztürk, penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Cisse'nin vuruşunda kaleci Altay Bayındır, soluna uzanarak meşin yuvarlağa müdahale etti ve gole izin vermedi. Ancak hakem Ümit Öztürk, Altay'ın kale çizgisinin önüne çıkarak kural ihlali yaptığına karar verdi ve penaltı atışını tekrarlattı. Yine topun başına geçen Cisse, bu kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısını Aytemiz Alanyaspor 1-0 üstün tamamladı.

Fenerbahçe penaltı ile eşitliği yakaladı

Karşılaşmanın 51. dakikasında Rodrigues'in ceza sahasında Siopis tarafından yere düşürülmesinin ardından maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını gole çeviren Max Kruse, skora yeniden dengeyi getirdi.

Bir penaltı daha

59. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Djalma Campos, Jailson tarafından yere düşürüldü ve maçın hakemi bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını üst direğe nişanlayan Senegalli forvet Cisse, büyük bir fırsatı değerlendiremedi.

90. dakikadaki tartışmalı penaltı pozisyonunda devam kararı çıkmasının ardından Fenerbahçe taraftarları, "Damat istifa" tezahüratları yaptı.

90 dakika, 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Alanyaspor, 39 puana yükseldi ve kendisine üçüncü sırada yer buldu. Fenerbahçe ise 38 puanla 5. sırada kaldı.