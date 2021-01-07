Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, deplasmanda iyi kapanan bir takım görüntüsü veriyor

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısını değerlendirerek; Fenerbahçe'nin deplasmanda iyi kapanan bir takım görüntüsü verdiğini söyledi.

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen NTV'de yayımlanan %100 Futbol programında Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşısında 1-0 önde olduğu maçın ilk yarısını değerlendirdi.

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Dilmen'in değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle:

"Şu tempoda altı sarı kart çok. Alanyaspor takımı çok öz güven kazanmış bir takım ve şu anda bugün kazansa 33 puanla 2. oluyor. Alanyaspor takımı son dört deplasmanından puan alamamış ve şampiyonluk yarışında. Ligimizi çok iyi anlatıyor değil mi bu? Ligde herkes her yerde olabilir. Fenerbahçe'de geçen haftaki maçın performansına göre bir kadro çıkarmış hoca örneğin; Sinan, doğru bir karar almış. Fenerbahçe’yi bozdu gol. Zor bir maç olacağı belli. Gol Alanyaspor'u da bozdu. İlk başta iki takım da birbirinden korkuyordu. Sinan kaleye vurdum demesin orta açtı. Sonuçta şık bir gol oldu."

"Fenerbahçe olarak 45+’ları bitiremezsiniz. İkinciyi atmanız lazım. Pas sayılarına baktığınız zaman 80-100 pas rakip fazladır. Golden sonra Alanyaspor tek kale oynuyor. Fenerbahçe’ye kesin bir kontra atakla gol atacak biri lazım. Fenerbahçe deplasmanda iyi kapanan bir takım görüntüsü veriyor. Kararı Alanya değil Fenerbahçe verecek. Savunma yaparak maç bitiremezsiniz."