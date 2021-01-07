Fenerbahçe, Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti

Maçın önemli anları Sarı-lacivertliler, 12. dakikada öne geçerken rakip yarı sahada kullanılan serbest vuruşun devamında sol kenarda topla buluşan Sinan Gümüş, rakibinden sıyrılarak içeri girdi. Oyuncunun sağ ayağıyla arka direğe vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. İlk yarı böyle biterken 68. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Tzavellas'ın kısa düşen geri pasında araya girmek isteyen Valencia'yı kaleci Marafona düşürdü. Topun başına geçen Valencia'nın vuruşunu Marafona kurtardı. 3 dakika sonra Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Ozan'ın getirdiği topta Pelkas, topu çok şık kontrol edip köşeye yuvarladı: 2-0. 79. dakikada bu kez konuk ekip penaltı noktasına gitti. Sadık'ın ceza alanındaki hava topu mücadelesinde Babacar'ı itmesinin ardından hakem Halil Umut Meler bir kez daha beyaz noktayı gösterirken Senegalli futbolcu, durumu 2-1 yaptı. 90+4'te rakibini kontrada eksik yakalayan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşu direkten döndü.