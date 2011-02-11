Rıdvan Dilmen: Bu bana ders oldu!

T24 - Rıdvan Dilmen, Acıbadem'e özel bir röportaj verdi: Durumum herkese örnek olmalı...

Geçen hafta kalp krizi geçiren ve stent uygulaması yapılan Rıdvan Dilmen yoğun bakımdan normal servise alındı. Aşırı derecede sigara içen Dilmen, “Bu bana ders oldu, ben de başkasına ders olmalıyım” dedi.

Halı sahada futbol oynarken 5 Şubat Cumartesi günü kalp krizi geçiren ve Acıbadem Maslak Hastanesi’nde stent uygulaması yapılan Fenerbahçe’nin eski milli futbolcularından Rıdvan Dilmen, yoğun bakımdan çıktı.

Takip altında tutulduğu koroner yoğun bakım ünitesinden çıkarılan futbol yorumcusu Dilmen dün normal servise alındı. Dilmen, 2 yıl önce yaptırdığı check-up programında kalbinin uyarı sinyallerini aldığını, ancak önerilen ilaç tedavisini düzenli olarak uygulamadığı ve spor yaparken bazı önemli kurallara dikkat etmediği için bu rahatsızlığı yaşadığını söyledi. Check-up sonucunda genetik olarak riskli grupta yer aldığını öğrendiğini aktaran Rıdvan Dilmen, “Kötü huylu kolesterol LDL’nin yüksek, iyi huylu kolesterol HDL’nin düşük ve bir damarımın da yüzde 30 oranında tıkalı olduğu tespit edilmişti. Alınan sonuçlar doğrultusunda kolesterol için ilaç tedavine karar verilmiş ve yaşam alışkanlıklarım için bana bazı önerilerde bulunulmuştu.

Ancak maalesef ilaçlarımı düzenli olarak kullanamadım ve spor yaparken bazı önemli noktalara dikkat etmedim” dedi.



Artık dikkatli olacak!



“Bu bana ders oldu, ben de başkasına ders olmalıyım” diyen Dilmen, şöyle devam etti: “Benim durumum herkese örnek olmalı. Sporu mutlaka profesyonel olarak yapmanız gerekmiyor. Amatörce de yapsanız, spora başlamadan önce check-up’tan geçmenizde ve doktorunuzun önerilerini yerine getirmenizde yüzde 100 fayda var. Kendim önlem almadığım için bu rahatsızlığı yaşadım. Çünkü sporu doğru yapmıyordum. Mesela yürüyüş veya fitness yapmadan, ayda bir, doğrudan futbol müsabakasına katılıyordum. Bu da tabi sağlıklı değil, çünkü futbol ağır bir spor olduğu için ön hazırlık yapmadan, hazımsız bir şekilde müsabaka oynamak vücuda zarar verebiliyor.” Dilmen, bundan sonra düzenli olarak check-up yaptırmaya devam edeceğini ve doktorlarının önerilerini mutlaka uygulayacağını dile getirerek, “Hem profesyonel sporcular hem de amatör spor yapan herkes, öncesinde mutlaka check-up’tan geçmeli ve doktorların önerilerini de mutlaka yerine getirmeli. Sporhayatına devam ederken de mutlaka doktor kontrolünde olmalı” dedi. Bir süredir futbol oynayan çocuklara da eğitmenlik yaptığını vurgulayan Dilmen, “Ailelerden de çocuklarını spora başlatmadan önce mutlaka en ince ayrıntısına kadar doktor kontrolünden geçirmelerini istiyorum ki onlarla rahat ilgilenebilelim, içimiz rahat olsun” dedi.

Uzun yıllar futbol oynayan Rıdvan Dilmen, doktor uyarısına rağmen sigara kullanıyordu.