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Spor

Rıdvan Dilmen: Böyle bir şey olamaz, savaş mı çıktı!

"Maçın sonucu gerçekten beni enterese etmiyor, sağlıklı bitsin yeter"

11 Şubat 2017 23:32

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor'un, Fenerbahçe'yi ağırladığı maçta, Volkan Demirel'in koruduğu kaleye atılan yabancı maddeler nedeniyle 5 dakika gecikmeli başlayan maç hakkında, "'Allah' dedim, savaş mı çıktı nedir? Dünyanın sonu değil ya... Fenerbahçe yense ne olur? Bu normal bir müsabaka değil. İkinci yarı inşallah Bursaspor başkanı müdahale eder. Maçın sonucu gerçekten beni enterese etmiyor. Sağlıklı bitsin yeter" ifadesini kullandı.

Fanatik'te yer alan habere göre, Dilmen yorumları şöyle:

"Bursa Türkiye'nin en ateşli taraftarına sahip bir takım. Bu ligde de anasının ak sütü gibi şampiyon olmuş bir kulüp ama hiç mi ders almadın geçen haftaki Beşiktaş maçından? O gerginlik kimin aleyhine oldu. Bursa aşırı konsantre olmuş durumda. Zararını çekebilir. 

"Bir teknik direktör ve bir futbol takımı... İspanya'da matador gibi, boğa gibi saldırmazsın. Böyle bir şey olamaz. Ancak böyle intihar edersin, ancak böyle rakibine avantaj sağlarsın. 

"Frikik oldu. Kaleci çakmakları temizliyor ya... Bu maçı yönetmek çok zor. Aferin çocuğa. Bir genç oyuncu niye havada uçar gider abi ya? Niye bir takım bu kadar gerilir? Mutlu Topçu'nun dün röportajını okuyorum... "Allah" dedim, savaş mı çıktı nedir? Dünyanın sonu değil ya... Fenerbahçe yense ne olur? Bu normal bir müsabaka değil. İkinci yarı inşallah Bursaspor başkanı müdahale eder. Maçın sonucu gerçekten beni enterese etmiyor. Sağlıklı bitsin yeter. Bursaspor'un mutlak süratle sakinleşmesi lazım. Ne oldu bu hafta, bir şey mi oldu Fenerbahçe ile Bursaspor arasında? Maç başlamadı, çakmak ve su yağmuru... Ne gerek var bunlara?"
 

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