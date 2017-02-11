İşte Bursaspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Bursaspor-Fenerbahçe maçını, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'deki son maçında 19. haftada deplasmanda Kayserispor'a 4-1 yenilen sarı-lacivertliler, 20. haftaya 35 puanla 4. sırada girdi. Lider Beşiktaş'ın 9 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, deplasmanda galibiyet arayacak.

Ligdeki yenilgiden sonra Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek eleyen Fenerbahçe, Bursaspor karşısına bu galibiyetin moraliyle çıkacak.

Bursaspor ise yeni teknik direktörü Mutlu Topçu yönetiminde kötü gidişatı durdurmak istiyor. Süper Lig'de son 4 maçını kaybeden yeşil-beyazlılar, haftaya 27 puanla 8. sırada girdi.

İki takım arasında ligin 3. haftasında İstanbul'da yapılan maçta Bursaspor, Fenerbahçe'yi Pablo Batalla'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti.



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Bursaspor(Muhtemel): Harun, Jovic, Ertuğrul, Sivok, Aziz, Merter -Şamil, Deniz - Batalla - Del Valle, Kubilay.

Robin Van Persie cezalı

Fenerbahçe, Bursaspor karşısına cezalı olan Hollandalı futbolcusu Robin van Persie'den yoksun çıkacak.

Kupada Beşiktaş maçında attığı golle takımını galibiyete taşıyan Van Persie, derbideki bir hareketi yüzünden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 3 maç men cezası aldı ancak Tahkim Kurulu kararı sonrası ceza 2 maça düşürüldü. Yıldız futbolcu cezasının ilkini Bursaspor deplasmanında oynamayarak çekecek. Sarı-lacivertlilerde Van Persie'nin dışında, sakatlığı bulunan Salih Uçan ile Emmanuel Emenike, Gregory van der Wiel ve Oleksandr Karavaev de teknik ekibin tercihi nedeniyle Bursa deplasmanına götürülmedi.

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