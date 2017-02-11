10 kişi kalan Bursaspor, 1 puanı kopardı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Her iki takım da golleri penaltıdan kaydetti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Maç öncesi istenmeyen görüntüler

Bursaspor-Fenerbahçe maçı, Volkan Demirel'in koruduğu kaleye atılan yabancı maddeler nedeniyle gecikmeli başladı.

Bursaspor taraftarı açılışından bu yana ilk kez Timsah Arena'yı tıklım tıklım doldurdu. Maç kapalı gişe oynanırken, karşılaşma yaklaşık 5 dakika gecikmeli başladı.



Bursaspor kale arkası tribününden Volkan Demirel'in koruduğu kaleye yabancı maddeler atıldı. Kalesinden çıkan Volkan Demirel, daha sonra yerine döndü. Kale içine bir süre daha yabancı maddeler atılırken; hakem Halil Umut Meler, tribünlerin sakinleşmesinin ardından oyunu başlattı.

Bursaspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Timsah Arena'da oynanan maçın hakemi Halil Umut Meler. Volkan Demirel'in bulunduğu kalenin arkasındaki Bursaspor tribününde meşaleler yandı, yabancı maddeler sahaya atıldı. Bu nedenle maç yaklaşık 4 dakika geç başladı.

Maçtan Dakikalar:

20. dakikada Lens'in ceza sahası içine yaptığı ortaya Tomas Sivok elle dokununca hakem Halil Umut Meler beyaz noktayı işaret etti. Penaltı atışını gol çeviren Moussa Sow, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

43. dakikada Boban Jovic, Lens'e yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kartı gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda Fenerbahçe, 10 kişi kalan rakibi karşısında ikinci golü bir türlü bulamadı. 87. dakikada hakem Halil Umut Meler, Simon Kjaer'in ceza alanı içerisinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle bir kez daha penaltı noktasını işaret etti.

Penaltıyı gole çeviren Batalla skoru 1-1 yaptı ve maçın sonucunu ilan etti.

Fenerbahçe:

Volkan Demirel - Şener Özbayraklı - Simon Kjaer - Martin Skrtel - İsmail Köybaşı - Mehmet Topal - Josef de Souza - Jeremain Lens - Alper Potuk - Moussa Sow - Aatif Chahechouhe

Yedekler:

Fabiano Ribeiro - Roman Neustadter - Hasan Ali Kaldırım - Volkan Şen - Ozan Tufan - Miroslav Stoch - Jose Fernandao

Bursaspor:

Harun Tekin - Tomas Sivok - Boban Jovic - Aziz Behich - Ertuğrul Ersoy - Ricardo Faty - Deniz Yılmaz - Merter Yüce - Yonathan Del Valle - Bogdan Stancu - Pablo Batalla

Yedekler:

Mert Günok - Onur Atasayar - Cristobal Jorquera - Şamil Cinaz - Sercan Yıldırım - Mert Örnek - Kubilay Kanatsızkuş