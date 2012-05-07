Rıdvan Dilmen: Abitoğlu ben hakemim demesin

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısının ardından yaptığı değerlendirmede, maçın hakemi Mustafa Kamil Abitoğlu'nu sert bir dille eleştirdi. Dilmen, "Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Abitoğlu, çocuklarına 'ben hakemim' demesin" dedi.

F.Bahçeli futbolculari tebrik etti

Sahada mücadele eden Fenerbahçeli futbolcuların, F.Bahçe tarihindeki en şahsiyetli futbolcular olduğunu kaydeden dilmen, hakemin F.Bahçe aleyhindeki kararları eleştirerek "Bu şartlar altında mücadele etmek kolay değil, Fenerbahçeli futbolcuları tebrik ederim" dedi.

Hakemin Zokora kararina eleştiri

Maçın hakeminin, karşılaşmayı katlettiğini ileri süren Dilmen, Trabzonsporlu futbolcuların yaptığı hareketleri ve taraftarın sahaya attığı cisimleri eleştirirken, hakemin özellikle Zokora'nın Emre'ye yaptığı hareket sonrası Zokora'ya verdiği sarı kartı eleştirdi.

Dilmen, maçın hakemi Mustafa Kamil Abitoğlunu, maçı yönetme biçiminden dolayı sert bir dille eleştirirken, "Abitoğlu eve gidince çocuklarına 'ben hakemlik yaptım' demesin. Çünkü yaptığı şeyin adı hakemlik değil" ifadelerini kullandı.

Skor önemli değil

Öte yandan "Maçın ikinci yarısı ne olur" diye soran Güntekin Onay'a "Ne skoru ne maçı, maçın skorunu yorumlamaya gerek var mı. Böyle maç mı yönetilir" dedi.