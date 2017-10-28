Rıdvan Akar'dan yeni belgesel: Kutup Yıldızı-Sönmeyen Kılavuz

Gazeteci ve belgesel yapımcısı Rıdvan Akar “Kutup Yıldızı: Sönmeyen Kılavuz” belgeselinde Suna Kıraç’ın gerçekleştirdiği vakıf, müze, enstitü, bilimsel araştırmalar vb. sosyal sorumluluk projelerinin son 10 yılda gerçekleştirdiği gelişimi ve dönüşümünü ele aldı. Yönetmeniğini Murat Kahraman’ın üstlendiği belgesel 29 Ekim saat 17.00’de CNN Türk’te yayınlanacak.

Belgesel, TEGV, Galatasaray Eğitim Vakfı, Vehbi Koç Vakfı, Suna ve İnan Kıraç Vakfı, Pera Müzesi, Antalya Suna- İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED), Suna- İnan Kıraç Vakfı Boğaziçi Üniversitesi Nörodejenerasyon Araştırma Laboratuvarı (NDAL) vb. büyük projelerin öncüsü ve kurucusu olan Suna Kıraç’ın yakalandığı ALS hastalığı sonrasında, son 10 yılda yaklaşık 10 milyonun üzerinde insanın bu projelerden nasıl yararlandığı konu alıyor.

Rıdvan Akar 2007 yılında Suna Kıraç’ın hayatının anlatıldığı “Ömrümden Uzun İdeallerim Var” ve 2017 yılında da “İdealler Gerçekleşirken- Suna Kıraç’ın İzinde 10 Yılın Öyküsü” kitaplarını yazdı.. Yine bu çerçevede 2007 yılında “Suna’nın Gözleri’nin” ardından bir devam belgeseli olarak “Kutup Yıldızı: Sönmeyen Kılavuz” belgeseli gerçekleştirildi.

Eylül ayında İdealist Yapım’ı kurmasının ardından belgesel ve kitap projelerine imza atmaya devam eden Akar’ın önümüzdeki ay İnkılap Yayınları’ndan Sevecen Tunç ile birlikte hazırladığı “Baba Hakkı - Hakkı Yeten’in Yaşam Öyküsü” kitabı piyasaya çıkacak. Akar geçtiğimiz ay Platin Dergisi’nin “Yılın İş Kitapları- En İyi Biyografi kitabı ödülünü Hüsnü Özyeğin’in hayat hikâyesini anlattığı “Bir Dünya Kurmak” kitabı ile kazanmıştı.