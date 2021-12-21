Rıdvan Akar: “Gezi belgeselinden sonra CNN Türk’ten atıldım; kanalın cezalarını tazminatımdan kesmek istediler”



T24 Podcast



Türkiye medyasının çeşitli kesimlerinden kişilerle meslek hayatlarındaki inişler, çıkışlar, önemli olaylar, perde arkasında kalanlar, mutfakta yaşananlara ilişkin olarak derinlemesine söyleşilerin yer alacağı podcast serisi "Yayınlanması Kaydıyla" başladı.Serinin ilk bölümüne gazeteci, yazar ve belgesel yapımcısı Rıdvan Akar konuk oldu.

Rıdvan Akar'la basılı medyadan 32. Gün ile ekranlara transferini, Gazeteciler Meclisi’nin kuruluşunu ve faaliyetlerini, 15 yıllık 32. Gün serüvenini, Mehmet Ali Birand ile yollarının ayrılışını izleyen hukuksal süreçleri, CNN Türk’te yayınlanan 'Gündemin Rengi', 'Hayatın Tanığı' ve 'Habere Dair' programlarını, 28 Şubat, penguen ve Gezi belgesellerini, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’na basın danışmanlığı ve ardından Beşiktaş Spor Kulübü iletişim direktörlüğü yaptığı dönemi konuştuk.

Türkiye medyasının çeşitli kesimlerinden kişilerle meslek hayatlarındaki inişler, çıkışlar, önemli olaylar, bildiklerimiz ama özellikle de bilmediklerimize dair derinlemesine söyleşilerin yer alacağı Yayınlanması Kaydıyla, Hazal Sipahi’nin sunumuyla tüm podcast platformlarında:

Gazetecilik kariyerine 1984 yılında Türk Haberler Ajansı’nda başlayan Rıdvan Akar 1995’e kadar Söz, Ekonomik Panorama, Tempo dergilerinde ve Milliyet gazetesinde ekonomi gazetecisi olarak çalıştı.

1995 yılında gıptayla izlediğini vurguladığı ve TRT’de yayınlandığı süreçte “Başladığında trafik seyrekleşirdi” dediği 32. Gün programı ile ekranlara transfer oldu. Mithat Bereket, Can Dündar ve Cüneyt Özdemir’in ayrılışlarından sonra 32. Gün ekibine dahil olan Akar, ekranlardaki ilk günlerine ilişkin olarak “Ne sesimi, ne yüzümü, ne bakışlarımı kontrol edemiyordum” diyor. Dev Sol ve Tarihçesi başlıklı ilk dosya haberinin üstüne nicelerini ekleyen gazeteci, 15 yıllık 32. Gün yolculuğuna, kendi ifadesiyle, Mehmet Ali Birand’ı “biraz taklit ederek ve onun açtığı yoldan giderek” başlıyor.

1998-2001 yılları arasında faaliyet gösteren ve 'bir itiraz hareketi' olduğunun altını çizdiği Gazeteciler Meclisi'nde yer alan Akar, o dönemde gazetecilerin günümüze göre daha özgür, politik ve örgütlü olabildikleri yorumunu yapıyor.

2010’lu yıllar Rıdvan Akar için bir nevi yaprak dökümüyle başlıyor. İlk olarak CNN Türk’te yayınlanan Gündemin Rengi programı yayından kaldırılıyor ve ardından son 10 yılında genel yayın yönetmenliğini üstlendiği 32. Gün ile yolları ayrılıyor. “Televizyondaki meslek ustamdı” dediği Mehmet Ali Birand ile arasındaki kırgınlığa dair detaylara girmekten hala kaçınan Akar, bu ayrılık sürecine dair hem pişmanlıklarının hem de haklılıklarının olduğunu söylüyor.

32. Gün’e veda ettikten sonra kendini yıpratıcı hukuksal süreçlerin içinde bulan Akar’ın iş akdinin haksız bir biçimde feshedilmesine dair açtığı dava lehine sonuçlanıyor. ‘Son Darbe: 28 Şubat’ belgeselindeki emeklerinin görünmez kılınması ile alakalı açtığı ve Birand’ın vefatının ardından geri çekme kararı aldığı davalar içinse “Mehmet Ali Bey ile benim aramda entelektüel bir hesaplaşmaydı” diyor. Rıdvan Akar için hastalığı döneminde Birand’ın yanında olmayışının ve olamayışının yarattığı pişmanlık, aldığı en önemli hayat dersi.

Gezi Direnişi'nin ilk günlerinde penguen belgeseli yayınıyla tartışılan CNN Türk’teki haber müdürlüğü görevinin 'pasif' bir konumda olduğunu belirten Akar, bu dönem kendisini öfkeli okların hedefinde buluyor. ‘Hayatın Tanığı’ programı için hazırladığı Gezi belgeselinin CNN Türk’teki gecikmeli yayın sürecinde yaşananları samimiyetle anlatıyor.

2014 yılında ‘Gezi’nin Gözleri’ belgeselinin yayınlanmasından bir hafta sonra CNN Türk’teki ‘Hayatın Tanığı’ ve ‘Habere Dair’ programlarına son verilen Akar’a sunulan gerekçe ise tasarruf. Eleştirel gazetecilik yaptığının altını çizen Akar’a göreyse işten kovulmasının asıl nedeni gazeteci olarak duruşu.

2014 yılından beri televizyon ekranlarından uzak olan Rıdvan Akar bir süre Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’na basın danışmanlığı yapıyor. Beşiktaş Spor Kulubü’nden gelen iletişim direktörlüğü teklifinden sonra danışmanlık görevinden ayrılan Akar, 2017 yılında attığı bir tweet yüzünden kulüpteki pozisyonuna son veriliyor. Aralarında portrelerin / biyografilerin de yer aldığı tarih ve azınlık meselelerine dair 20’ye yakın kitabın yazarı olan ve yaklaşık 20 yıldır öğretim görevliliği de yapan Rıdvan Akar’ı, kendisinden dinliyoruz.