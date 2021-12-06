Ridley Scott filmini eleştiren gazeteciye küfür etti

Ünlü yönetmen Ridley Scott, yeni filmi Son Düello'yu eski filmleriyle kıyaslayan gazeteciye sert çıktı ve art arda küfürleri sıraladı. 84 yaşındaki yönetmenin tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

Independent'in haberine göre Son Düello'nun Robin Hood ya da Cennetin Krallığı (Kingdom of Heaven) gibi eski filmlerinden daha gerçekçi olduğunu söyleyen gazeteciye 84 yaşındaki yönetmenin tepkisi Twitter'da gündem oldu. Scott,"Bayım kendinizi b...... Çok teşekkür ederim. Gidin kendinizi b....., bayım. Devam edin" dedi.

Yönetmen, acımasız eleştirilerde bulunduğu benzer bir başka röportajdaysa 100 milyon dolar (yaklaşık 1,3 milyar TL) bütçesi olan Son Düello'nun gişede ancak 10 milyon dolar (yaklaşık 137 milyon TL) gelir elde etmesi nedeniyle Y kuşağını suçlamıştı.

Marc Maron'ın sunduğu podcastte Scott şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sanırım asıl mesele bu kahrolası cep telefonlarıyla yetişmiş izleyiciler. Cep telefonunda söylemediğiniz sürece hiçbir şeyin öğretilmesini istemeyen Y kuşağı…"