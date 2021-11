Ridley Scott duyurdu: Gladyatör 2 geliyor

Yönetmen Ridley Scott, Gladyatör filminin devamının senaryosunu yazmaya başladığını duyurdu. 2000 yılında vizyona giren ilk filmin başrollerinde Russel Crowe ve Joaquin Phoenix oynamıştı. Gladyatör, "en iyi film" ve "en iyi erkek oyuncu" da dahil olmak üzere 5 Oscar ödülü kazanmıştı.

Empire Magazine'e konuşan Scott, "Gladyatör 2"nin senaryosunu, Napolyon’a odaklanan "Kitbag" filmini tamamladıktan sonra bitireceğini belirtti. Scott’ın ilk "Gladyatör" filmiyle bağlantı taşıyacağı aktarılan "Gladyatör 2" projesi için henüz herhangi bir isim açıklanmadı.

Bu sene 14 Ekim’de yayınlanacak Jodie Comer, Matt Damon, Ben Affleck, Clare Dunne, Adam Driver ve Clive Russell’lı "The Last Duel" filmiyle beraber 24 Kasım’da gösterime girecek Adam Driver, Lady Gaga, Jared Leto, Salma Hayek, Al Pacino ve Jeremy Irons’ın yer aldığı "House of Gucci" adında iki filme imza atan Scott’ın, Napolyon’a odaklanacak "Kitbag" isimli sıradaki projesinin başrolünde ise Joaquin Phoenix yer alacak.