Ridley Scott 'Alien' dizisi hakkında konuştu: İlk film kadar iyi olmayacak, bunu kesinlikle söyleyebilirim

"Blade Runner", "Gladiator", "Alien", "The Last Duel" gibi filmlerde imzası bulunan yönetmen Ridley Scott, yapımcılığını üstlendiği yeni Alien dizisi hakkında açıklamalarda bulundu. Scott, dizinin asla 1979’daki film kadar iyi olmayacağını söyledi.

Scott, The Independent’e verdiği röportajda, FX kanalında yayınlanacak diziye dair ilk fikirlerini, "İlk film kadar iyi olmayacak, bunu kesinlikle söyleyebilirim" diyerek belirtti.

Alien dizisinin yanı sıra bir başka Alien filmi üzerinde daha çalıştığını duyuran Scott, filmin ana temasının ilk filmdeki yaratıkların yumurtalarıyla dolu bir gemide geçebileceğini belirtti.

Scott, 2012 yılında "Prometheus" filmiyle birlikte "Alien" evrenini yeniden hayata geçirdi. 2017 yılında izleyici ile buluşan "Alien: Covenant" ise gişede beklenen geliri elde edemedi. Disney Stüdyoları ise 2020 yılının sonunda yeni Alien dizisinin yolda olduğunu duyurdu. Stüdyo dizi haberinin ardından, Fargo ve Legion gibi dizilerle tanınan Noah Hawley’nin Ridley Scott ile birlikte dizi üzerinde çalışacağını açıkladı.

Dizi dünyada geçecek

Alien dizisi diğer filmlerden farklı olarak dünya üzerinde geçecek. Noah Hawley dizi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yaratık hikâyeleri hep bir yerlere sıkışıp kalmış durumda. Bazen bir zindana, bazen bir gemiye… Hikâyeyi biraz daha açıp, ‘Ya Yaratık buradan kaçarsa?’ duygusunu izleyiciye daha hızlı bir şekilde aktarmanın ilginç olabileceğini düşünüyorum” dedi.

"Muhteşem bir yaratığınız varsa, bu yaratık zamanla eskimeye başlar"

"Prometheus" ve "Alien: Covenant" filmlerinin gişedeki durumu hakkında da konuşan yönetmen, “Prometheus filminde Yaratık’ı ekranda göstermedim ve stüdyo bana, ‘Gördün mü, bu o kadar iyi bir fikir değildi,’ dedi, Yani gerçekten mi? Sonraki filmde ise Yaratık’ı geri getirmemi istediler” dedi.

Alien’ın devamı niteliğindeki "Prometheus" gişede 400 milyon dolarlık bir gelir elde etti. İkinci devam filmi "Alien: Covenant" ise sadece 240 milyon dolarlık bir hasılatta kaldı. Scott bunun üzerine, “Ekranlara taşıdığınız muhteşem bir yaratığınız varsa, bu yaratık zamanla eskimeye başlar ve o noktada artık tekrar tekrar düşünmeniz gerekir” ifadelerini kullandı.