Ricky Martin’den Suriyeli mültecilere ziyaret

Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, Lübnan’daki Suriyeli sığınmacı çocuklarla bir araya geldi.

Sputnik’in haberine göre, BM Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) iyi niyet elçisi olan Martin, Beka Vadisi’nde ziyaret ettiği Suriyeli sığınmacı çocuklarla 90’larda çok popüler olan ‘Maria’ şarkısını söyleyip futbol oynadı.

​Martin, özellikle Beka Vadisi’nde tanıştığı Suriyeli 11 yaşındaki Suriyeli bir kız çocuğunun kendisini çok etkilediğini söyledi.

​Martin’in anlattığına göre, bu kız çocuğu günde 12 saat tarım işçisi olarak çalışıyor ve maaş olarak kendisine su veriliyor.