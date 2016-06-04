T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ricky Martin’den Suriyeli mültecilere ziyaret

Martin, ‘Maria’ şarkısını söyleyip çocuklarla futbol oynadı

04 Haziran 2016 23:36

Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, Lübnan’daki Suriyeli sığınmacı çocuklarla bir araya geldi.

Sputnik’in haberine göre, BM Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) iyi niyet elçisi olan Martin, Beka Vadisi’nde ziyaret ettiği Suriyeli sığınmacı çocuklarla 90’larda çok popüler olan ‘Maria’ şarkısını söyleyip futbol oynadı.

​Martin, özellikle Beka Vadisi’nde tanıştığı Suriyeli 11 yaşındaki Suriyeli bir kız çocuğunun kendisini çok etkilediğini söyledi.

​Martin’in anlattığına göre, bu kız çocuğu günde 12 saat tarım işçisi olarak çalışıyor ve maaş olarak kendisine su veriliyor.

 

ETİKETLER

Ricky MartinSuriyelisığınmacıziyaret

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24