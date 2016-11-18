T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ricky Martin, evliliğe adım atıyor

Martin’in daha önceki birlikteliğinde taşıyıcı anne aracılığı ile sahip olduğu 8 yaşında ikizleri var

18 Kasım 2016 21:53

Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, bir yıldır birlikte olduğu Arap sanatçı Jwan Yosef’le nişanlandı.

Geçtiğimiz günlerde Ellen DeGeneres’in TV programına katılan 44 yaşındaki Porto Rikolu şarkıcı, nişanlandığını duyurarak nasıl bir evlenme teklifi yaptığını anlattı.

Martin Suriye doğumlu 32 yaşındaki Yosef’e evlenme teklifini anlatırken, “Çok heyecanlıydım ve evet dediğini anlamam için 30 dakika geçmesi gerekti” şeklinde konuştu.

Martin, “Benimle evlenir misin?” sorusu yerine “Bir şey buldum” dediğini ve sonrasında nişanlısı ile aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

“Bana ‘Evet’ dedi. Ben de ‘Hayatımı seninle geçirmek istiyorum’ dedim. O da ‘Soru ne?’ deyince ben, ‘Benimle evlenir miydin?’ dedim.”

Daha önceki birlikteliğinden, taşıyıcı anne aracılığı ile sahip olduğu 8 yaşında ikizleri olan Martin, nişanlısı Yosef’in çocuklarıyla çok iyi anlaştığını ve herkesin çok mutlu olduğunu söyledi.

Katıldığı şov programında Ricky Martin'in alyansı da dikkat çekti.

 

ETİKETLER

Ricky Martinnişanlandıeş cinseltaşıyıcı anneevlenme teklifiJwan Yosef

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24