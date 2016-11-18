Ricky Martin, evliliğe adım atıyor

Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, bir yıldır birlikte olduğu Arap sanatçı Jwan Yosef’le nişanlandı.

Geçtiğimiz günlerde Ellen DeGeneres’in TV programına katılan 44 yaşındaki Porto Rikolu şarkıcı, nişanlandığını duyurarak nasıl bir evlenme teklifi yaptığını anlattı.

Martin Suriye doğumlu 32 yaşındaki Yosef’e evlenme teklifini anlatırken, “Çok heyecanlıydım ve evet dediğini anlamam için 30 dakika geçmesi gerekti” şeklinde konuştu.

Martin, “Benimle evlenir misin?” sorusu yerine “Bir şey buldum” dediğini ve sonrasında nişanlısı ile aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

“Bana ‘Evet’ dedi. Ben de ‘Hayatımı seninle geçirmek istiyorum’ dedim. O da ‘Soru ne?’ deyince ben, ‘Benimle evlenir miydin?’ dedim.”

Daha önceki birlikteliğinden, taşıyıcı anne aracılığı ile sahip olduğu 8 yaşında ikizleri olan Martin, nişanlısı Yosef’in çocuklarıyla çok iyi anlaştığını ve herkesin çok mutlu olduğunu söyledi.

Katıldığı şov programında Ricky Martin'in alyansı da dikkat çekti.