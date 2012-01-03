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Ricky Martin evleniyor

Porto Riko asıllı şarkıcı Ricky Martin bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Carlos Gonzales ile 28 Ocak'ta dünyaevine girecek.

03 Ocak 2012 02:00

T24 - Porto Riko asıllı şarkıcı Ricky Martin bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Carlos Gonzales ile 28 Ocak'ta dünyaevine girecek.



İspanyol El Nuevo Dia gazetesinde yayınlanan habere göre; Ricky Martin, kendi ülkesinde eşcinsel evlilik yasak olduğu için sevgilisi Carlos Gonzalez ile 28 Ocak'ta New York'ta evlenecek.

Taşıyıcı anneden ikiz çocuk sahibi olan Ricky Martin, finans sektöründe çalışan sevgilisi için "Carlos ile birbirimizi seviyoruz. Carlos benim çocuklarımla da çok iyi geçiniyor" dedi.

Ricky Martin cinsel tercihini 2010 yılının Mart ayında açıklamış ve "Bunun bana bir armağan olduğunu düşünüyorum" demişti.


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