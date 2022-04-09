Ricky Gervais, Will Smith'e verilen 10 yıllık cezayı yorumladı: Umarım iyi halden sadece 6 yıl yatar

Ricky Gervais, Akademi'nin Will Smith'in gelecekteki Oscar törenlerine katılmasını 10 yıl yasaklamasına tepki göstererek, "Umarım iyi halden sadece 6 yıl yatar." dedi.

Gervais, daha önce olaylar hakkında Chris Rock'ı savunan bir yorum yapmış ve şakası için "uslu" demişti.

Gervais, Twitter'da "Ne kadar kötü olursa olsun, ki kötü de değildi, birisine bir şaka yüzünden vuramazsın!" diye yazmıştı.

"Oscar ödülleri Smith'in sahnede sergilediği kabul edilemez davranışlarının gölgesinde kaldı"

Independent Türkçe'nin haberine göre toplantıdan sonra yayımlanan açık mektupta Akademi Başkanı David Rubin ve CEO Dawn Hudson, bu yılki Oscar ödüllerinin "Smith'in sahnede sergilediği kabul edilemez ve zararlı davranışlarının gölgesinde kaldığını" yazdı.

Mektup şöyle devam etti:

"Bugün Will Smith'in davranışına tepki olarak sergilediğimiz bu eylem, oyuncularımızla misafirlerimizin güvenliğini korumak ve Akademi'ye olan güveni yeniden sağlamak için daha büyük bir hedefe doğru atılmış bir adımdır. Bunun, olaya dahil olan ve olaydan etkilenen herkes için bir iyileşme ve yenilenme dönemi başlatabilmesini de da umuyoruz."



