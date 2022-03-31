Ricky Gervais: Oscar törenini ben sunsaydım Will Smith'in eşinin saçıyla ilgili değil, erkek arkadaşıyla ilgili şaka yapardım

Komedyen Ricky Gervais, oyuncu Will Smith’in sunucu Chris Rock’a tokat atmasıyla sonlanan Oscar töreni olayıyla ilgili konuştu. Gervais, Smith çiftinin açık ilişki yaşamasına atıfta bulunarak “Ben olsaydım eşinin saçıyla ilgili şaka yapmazdım, erkek arkadaşıyla ilgili şaka yapardım” dedi.

Oscar Ödül Töreni’nde sunucu Chris Rock’ın Jada Pinkett Smith’in saç kaybına neden olan hastalığıyla ilgili şaka sonucu, eşi Will Smith sahneye çıkarak sunucuya tokat atmıştı.

Altın Küre Ödülleri’ni sunduğu yıllarda, Hollywood yıldızlarına yönelik sert şakalarıyla bilinen komedyen Ricky Gervais, ödül töreninde yaşananlarla ilgili konuştu.

The Mirror’ın aktardığına göre, Londra’daki son gösterisinde yaşananlara değinen Gervais, “Bunun benimle ne ilgisi var? İnsanlar ‘Oscar’ı Ricky Gervais sunsaydı ne olurdu?’ demeye başladı. Ben Will Smith’in eşinin saçıyla ilgili şaka yapmazdım. Eşinin erkek arkadaşıyla ilgili yapardım” dedi.

Will Smith ve Jada Pinkett Smith, daha önce açık ilişki yaşadıklarını duyurmuşlardı.