Ricky Gervais, Akademi'nin 10 yıllık Will Smith yasağını tiye aldı: Umarım iyi hâlle altı yılda bitirir

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Komedyen Ricky Gervais, sunucu komedyen Chris Rock’a attığı tokat nedeniyle Akademi’nin oyuncu Will Smith’in katılımını 10 yıl boyunca yasaklamasını tiye aldı.

Oscar Ödül Töreni'nde Chris Rock'a attığı tokatla gündem yaratan Will Smith'in 10 yıl boyunca Oscarlara ve Akademi'nin düzenlediği diğer etkinliklere katılması yasaklandı. Daha önce Chris Rock’tan özür dilemiş olan Smith, Akademi’nin kararına saygı duyduğunu söyledi.

Will Smith, Oscar töreni sırasında alopesi rahatsızlığı nedeniyle saçları dökülen eşi Jada Pinkett Smith ile ilgili şaka yapan Chris Rock’a sahneye çıkarak tokat atmıştı.

Tokatın ardından Altın Küre Ödül törenlerinde birkaç defa ses getiren sunumlar gerçekleştiren komedyen Ricky Gervais, “Birine yaptığı şaka için vurulmaz, şaka ne kadar kötü olursa olsun. Bu şaka kötü de değildi. Benim yaptığım en uysal şaka gibiydi” demişti.

Gervais, Akademi’nin Will Smith’e 10 yıllık yasak kararını da Twitter’dan paylaşarak “Umarım iyi hâlle yalnızca altı yıl yapar” yazdı.