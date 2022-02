Ricky Gervais açıkladı: After Life final sezonu ile 14 Ocak'ta Netflix'te

İngiliz komedyen, yazar ve oyuncu Ricky Gervais, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Netflix dizisi "After Life"ın üçüncü sezonunun 14 Ocak'ta yayınlanacağını duyurdu. Final sezonu, dizinin ilk sezonunda olduğu gibi altı bölümden oluşacak.

"After Life", Tony’nin eşi Lisa’nın vefatından sonra her şeyi bırakmasını ve hayatın merkezine kendini koymasını anlatıyor. Dizinin senaristi, yönetmeni ve başrol oyuncusu Ricky Gervais'e kadroda eşlik eden oyuncular arasında, Tom Basden, Tony Way, Diane Morgan, Mandeep Dhillon, Kerry Godliman, David Bradley, Ashley Jensen, Paul Kaye ve Penelope Wilton gibi isimler yer alıyor.

İlk sezonu Mart 2019, ikinci sezonu Nisan 2020'de yayınlanan dizinin son sezonu iki yıla yakın bir aradan sonra izleyicilerle buluşacak.