Rick and Morty'nin yapımcısı: Sinema filmi gelebilir

Animasyon televizyon dizisi Rick and Morty'nin yapımcısı Scott Marder, bir Rick and Morty filmi çekilebileceğini duyurdu. Dizinin yaratıcısı Justin Roiland ise filmin "ne zaman yapılacak" aşamasında olduğunu belirtti.

Independent Türkçe'nin haberine göre "Her bölüm bir filmmiş gibi hissediyorum. İleride bir film çekersek şaşırmam" diyen dizinin yapımcısı Scott Marder, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu evrende geçen bir filmin nasıl olacağını görmek isterdim. Fazlasıyla epik olurdu. Bence yapılacak. Filmin çekileceğini gerçekten düşünüyorum."

Dizide Summer karakterini seslendiren Spencer Grammer de "Tema parkı olan üç boyutlu interaktif bir film gibi bir şey olmalı. Sade bir film yapabilir miyiz bilmiyorum" ifadesini kullandı.

Rick and Morty'nin yaratıcısı Justin Roiland, henüz film için hiçbir çalışma yapılmadığını ancak Rick and Morty filminin "yapılsa mı" değil "ne zaman yapılacak" aşamasında olduğunu bildirdi.

Rick and Morty'nin de yayınlandığı Adult Swim kanalı, evrende geçen The Vindicators adlı kısa bir spin-off (orijinal yapımdaki bir konuya ya da karaktere odaklanan yan ürün) hazırlıyor. Supernova, Vance Maxiumus, Alan Rails, Crocubot ve Noob Noob'tan oluşan The Vindicators adlı süper kahraman ekibi, ilk olarak Rick and Morty'nin üçüncü sezonun 4. bölümünde görülmüştü.

Spin-off'un yönetici yapımcıları Sarah Carbiener ve Erica Rosbe şöyle konuştu:

"Rick ve Morty evreninde tekrar çalışmaktan ötürü heyecanlıyız. Bu kısa dizi, The Vindicators'ın dünyayı kurtarmasının (veya yok etmesinin) ardından neler olduğunu keşfetmek için müthiş bir fırsat."