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Richard Gere boşanıyor...

Çiftin 13 yaşında Homer adlı bir oğlu bulunuyor

26 Eylül 2013 14:34

Ünlü Amerikalı oyuncu Richard Gere, 18 yıldır birlikte olduğu eşi Carey Lowell'den boşanma kararı aldı. 
 
People dergisinin haberine göre, 64 yaşındaki Altın Küre ödüllü oyuncu ile 52 yaşındaki eşi Lowell, evlerini ayırdı. 
 
Yaklaşık 7 yıllık beraberliğin ardından 2002 yılında evlenen çift, Hollywood'un en uzun süredir birlikte olan çiftlerinden biri kabul ediliyordu. 
 
Çiftin 13 yaşında Homer adlı bir oğlu bulunuyor. 
 
İlk evliliğini 1991'de Cindy Crawford ile yapan Gere, ünlü mankenden 1995'te boşanmıştı. 
 

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