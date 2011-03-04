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Politika

RICCIRDONE'DEN AK PARTİ'YE ZİYARET ANKARA (A.A)

04 Mart 2011 14:58

-RICCIRDONE'DEN AK PARTİ'YE ZİYARET ANKARA (A.A) - 04.03.2011 - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, AK Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ile görüştü. Ricciardone, 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'de siyasi partiler arasında ilk olarak AK Parti'yi ziyaret ettiğini kaydeden Ricciardone, ziyaretinin nezaket amaçlı olduğunu ve Çelik ile ''her şeyden bahsettiklerini'' söyledi. ''En yakın temasta, en yakın istişarede kalmak için ittifak ettik'' diyen Ricciardone, ''Çok samimi, faydalı görüşmemiz oldu. Amerikan siyasetini anlattım, gayet güzel bir fikir alışverişi oldu'' diye konuştu. Ricciardone, gazetecilerin, basın özgürlüğüne ilişkin daha önceki açıklamalarıyla ilgili sorularını ise yanıtsız bıraktı.

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