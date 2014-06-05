Ricciardone'den veda konuşması: Genç Türklerin korkusu yok, onlara güveniyorum

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone, ABD ileTürkiye arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi için iş dünyasına ihtiyaç olduğunu belirterek, "2010 yılından bugüne kadar iş hacmimiz yüzde 75 arttı. Yatırımlar da çok iyiye gidiyor. Türkiye'den ABD'ye yapılan ihracat yaklaşık 7 milyar dolar düzeyindedir. İyi ama artması gerekiyor. ABD'nin Türkiye'ye yaptığı ihracat ise 12 milyar dolar seviyesindedir. Bunların artmasını bekliyoruz" dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), önümüzdeki ay görevi sona erecek ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone için veda yemeği verdi. DEİK Türk-Amerikan İş Konseyi Başkan Yardımcısı Koray Arıkan'ın ev sahipliğinde Ceylan Intercontinental Otel'de düzenlenen yemekte bir konuşma yapan Ricciardone, Türkiye'nin kendisi ve ailesi için çok büyük bir deneyim olduğunu vurgulayarak, Türkiye'ye kendilerini çok yakın hissettiklerini, bundan sonra da öyle olmaya devam edeceğini söyledi.

DHA’nın haberine göre, Türkiye ile ABD ilişkilerine yürekten inandığını ifade eden Ricciardone, "Benden sonra çok önemli bir meslektaşım, John Bass görevi devralacak. DEİK ve İş Konseyi, geçtiğimiz yıllarda iş ve ticaret anlamında olağanüstü işler yaptı. İş dünyasının sesi, gücü her zaman önemli olmuştur. ABD de dünyadaki ilişkilerini bu yolla geliştirmeye çalışıyor. Bir araya gelmemiz, iş standartlarını, şeffaflığı, sözleşmelerin uygulanabilirliğini, mülkiyet haklarının korunmasını, iş ve çevre ile ilgili standartların yükselmesini hep birlikte sağladık. Geçtiğimiz 3,5 yıl içerisinde hepinizin çabalarını gördüm. Önümüzdeki yıllarda da şirketlerin, iş dünyasının sesi yükselmeye devam edecek. ABD'de ve Türkiye'de en yüksek iş standartlarının uygulanacağına inanıyorum" diye konuştu.

Ricciardone, ABD ile yakın ortakları arasında işbirliğinin her zaman arttığının görüldüğünü anlatarak, teknik yetkinliklerin artırılması, yasal düzenlemelerin iyileştirilmesi, diplomasi, yasa, istihbarat alanlarında işbirliği çalışmalarının bulunduğunu söyledi.

‘Hükümetler arasında en yüksek düzeyde görüşmeler yapılıyor’

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin ABD'de meslektaşlarıyla bir araya geldiğini, Obama'nın başkanlığında bir inisiyatif başlatıldığını belirten Ricciardone, şöyle devam etti:

"Sayın Gül ve Erdoğan, ikili ilişkilerimizi stratejik düzeyde artıracak. Çünkü taraflar, bulunduğumuz durumdan çok memnun değil. Güvenlik, NATO konularında soğuk savaştan bu yana yapılan birçok şey var ama, iş dünyaları arasında yapılması gereken çok şey bulunuyor. Bunlarla ilgili yüksek komitelerimiz de var. Hükümetler arasında en yüksek düzeyde görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmeler aracılığıyla gerçek sorunları derinlemesine çözmek istiyoruz ve ilerleme de kaydediyoruz."

Ricciardone, ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye'ye geldiğinde Türkiye'nin stratejik bir ortak olduğunu ifade ettiğini ve Başkan olarak ziyaret ettiği ilk ülke olduğunu söylediğini hatırlatarak, ilişkilerin derinleştirilmesi için iş dünyasına ihtiyaçlarının olduğunu dile getirdi.

"2010 yılından bugüne kadar iş hacmi yüzde 75 arttı" diyen Ricciardone, şunları söyledi: "Yatırımlar da çok iyiye gidiyor. Türkiye'den ABD'ye yapılan ihracat yaklaşık 7 milyar dolar düzeyindedir. İyi ama artması gerekiyor. ABD'nin Türkiye'ye yaptığı ihracat ise 12 milyar dolar seviyesindedir. Bunların artmasını bekliyoruz. Teknoloji ve endüstri alanlarında ortaklıklar yaratmaya çalışıyoruz. Ticari hizmetlerimiz sayesinde bu alanlarda önemli gelişmeler kaydettik. Eylül veya Ekim ayında ihracat konseyi ile ABD'den CEO'lar, iş dünyası temsilcileri Türkiye'de daha fazla iş fırsatı yakalamak için buraya gelecek."

‘Eylül ayında yeni görevime başlıyorum’

Türkiye'ye genç yaşlarda geldiğini belirten Ricciardone, "Türkiye dinamik bir toplum, hukuk devleti ve seçimler yapılacak. Tabii ki demokrasi yolunda yapılması gereken çok şey var. İleri demokrasi için çok önemli gelişmeler göreceğiz. Ancak benim gibi insanlar bu ülkenin avantajlarını, güçlerini görmekten aciz değiller. Bana gösterdiğiniz dosluk ve misafirlik için teşekkür ederim. Kariyerimin 35 yılının 10 yılını Türkiye üzerine çalışarak geçirdim. Bundan sonra da temas halinde olmak isterim. Eylül itibariyle Atlantik Konseyi'nde çalışmaya başlayacağım. Tüm Ortadoğu'yu ilgilendiren görev üstleneceğim" diye konuştu.

Türkiye'nin siyaset konusunda, iş dünyası liderliğinde çok önemli diyaloglar gördüğünü, modern demokrasinin ihtiyaçlarıyla ilgili akademisyenler ve iş dünyası temsilcilerinin kafa yorduğunu aktaran Ricciardone, "Beklenti açısından anayasal süreçte önemli gelişmeler bekliyorum. Seçimlerle birlikte bu durabiliyor, ancak anayasal tartışmalar devam edecek, sonra sonuç vermeye başlayacak" dedi.

Ricciardone, Türkiye devletinin, daha modern, açık, ileri bir demokrasi ortaya koyacağını şimdiden görebildiğini vurgulayarak, "1982 Anayasası'nın yenilenmesi ve yeni neslin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi, bunlardan biri. Hepimiz Türkiye'nin bölge için önemli etki yaptığının farkındayız" diye konuştu.

Bugünün Türkiye'sinin kendisini heyecanlandırdığını söyleyen Ricciardone, "Özellikle genç Türklere güveniyorum. Dünya ile temas etmekten, seyahat etmekten, yurtdışında eğitim almaktan çekinmiyorlar, sosyal medyayı kullanıyorlar. Genç Türklerin korkusu yok. Genç kuşak böyle olduğunda, gerçekten önemli sonuçlar elde ediliyor" şeklinde konuştu.

DEİK Türk-Amerikan İş Konseyi Başkan Yardımcısı Koray Arıkan da, Türkiye ile ABD ilişkilerinin geliştirilmesine önemli katkı sunduğunu belirterek, Ricciardone'ye çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Konuşmaların ardından, Arıkan, Ricciardone'ye anı plaketi takdim etti.