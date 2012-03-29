Ricciardone: Türkiye İran konusunda bir karara varmalı

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, Koç Üniversitesi’nde katıldığı bir konferans öncesi Suriye ve İran konularında önemli mesajlar verdi. Ricciardone, '' Bazı ülkeler, İran’dan petrol ithalatlarını önemli ölçüde azalttı, Türkiye'den de böyle bir adım bekliyoruz'' dedi.

Dünyanın önemli problemleri olduğunu söyleyen Büyükelçi, bu sorunlara örnek olarak Suriye’yi gösterdi. Türk ve Amerikan beyinlerinin İstanbul ziyaretinde biraraya geldiğini de belirten Büyükelçi Ricciardone, Türkiye ve ABD Suriye konusunda askeri seçeneğin en son seçenek olduğunu biliyor. Bu sorun uluslararası hukuka uygun, diplomatik bir süreçte çözümlenmeli. Bu konunun cevabı kolay değil, basit değil. Sihirle de ortadan kalbolmayacak. Bu sorunun çözümü için birlikte çalışıyoruz" dedi.

Suriye’nin Dostları Toplantısı

Büyükelçi Ricciardone, 1 Nisan Pazar günü İstanbul’un ev sahipliği yapacağı Suriye’nin Dostları Grubu ikinci toplantısıyla ilgili de konuştu. Ricciardone, "Benim beklentim Türk, ABD, Arap ve Avrupalı dostlarımızın Suryelilerin yararına bu problemi çözme aşamasına getirecekleri yönünde. Burası özgür bir yer. Suriyeliler çok farklı etnik ve dinsel gruplara dahil. Ben Türk olsam böyle farklı kesimleri biraraya getiren bir toplantının İstanbul’da yapılıyor olmasından gurur duyardım. Karşılıklı özgürlük ve güvenlik konuşulacak. Pazartesi günü sonuca ulaşılmayacak ama sonuca yaklaşılmış olacak. Bunun için çok heyecanlıyım" dedi.

Ricciardone, bir gazetecinin Suriye sorununun bu konferans sonrası bir sonuca ulaşıp ulaşmayacağı sorusuna ise "Sanmam. Şu an için değil. Birlikte çok sıkı çalışmalıyız. Ulusların birlikte çalışılması lazım şiddeti sonlandırmak için" yanıtını verdi.

Ricciardone'den Türkiye'ye İran mesajı

Ricciardone, bir gazetecinin Tükriye’nin Suriye ve İran konusundaki rolüyle ilgili ne düşündüğü sorusuna, "Türkiye uluslararası sorunlarda bu bölgenin en temel oyuncusu. Türkiye yumuşak bir güç. Farklı etnik gruplar, dinsel azınlıklar demokratik bir çevrede yaşıyor. Türkiye demokrasiyle özgürlükleri koruma yolunda çalışmaya devam ediyor. Türkiye önemli bir bölgesel güç olma yolunda ilerliyor hem kültürel, hem diplomatik hem de bilimsel açıdan. Bence Türkiye’nin rolü oldukça pozitif" diye yanıt verdi.

Oda Tv davasında tutuklu yargılandıktan sonra serbest bırakılan Ahmet Şık ve Nedim Şener’in durumunun sorulması üzerine "Çok mutluyum" cevabını verdi. Türkiye’nin reform konusunda önemli çalışmalar yaptığını kaydeden Ricciardone, yeni Anayasa çalışmaları, bireysel ve anayasal hakların korunacağının söylenmesi konusunda mutlu olduklarını da kaydetti. Ricciardone, İran ile ilgili de konuştu. Ricciardone, Türkiye’nin de ABD’nin de nükleer silah sahibi bir İran istemediğini belirtti. Türkiye’nin İran’dan yaptığı petrol ithalatına da değinen Ricciardone, "Bazı ülkeler, İran’dan petrol ithalatlarını önemli ölçüde azalttı. Türkiye de dahil diğer ülkelerin de benzer bir adım atmasını bekliyoruz. Türkiye’nin bu konuda bir karara varmasını bekliyoruz" diye konuştu.