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Erdoğan Ahmedinejad görüşmesi sona erdi

Erdoğan ile Ahmedinejad'ın Suriye başta olmak üzere Tahran'ın nükleer faaliyetleri ve terör örgütü PKK ile mücadeleyi ele aldıkları tahmin edilen görüşmesi yaklaşık 1.5 sürdü

29 Mart 2012 15:37

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın yaptığı kritik görüşme 1.5 saat sürdü. Dün akşam yapılması planlanan görüşme Ahmedinejad'ın sağlık sorunları nedeniyle bugüne ertelenmişti.
 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Ahmedinejad'ın Suriye başta olmak üzere Tahran'ın nükleer faaliyetleri ve terör örgütü PKK ile mücadeleyi ele aldıkları tahmin edilen görüşmesi yaklaşık 1.5 sürdü. Görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı yapmadı.


Yemek iptal edildi


İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın, dün akşam Erdoğan onuruna vermesi planlanan akşam yemeği de iptal edildi.

İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, BM'nin 5 daimi üyesi ile Almanya'nın oluşturduğu 5 artı 1 ülkeleriyle, Tahran'nın nükleer müzakerelere 13 Nisan'da başlayabileceğini açıklamıştı. Salihi, müzakerenin yeri konusunda ise açıklama yapmamıştı.

AB Dış Politika Yüksek temsilcisi Catherine Ashton ise, İran'la yapılacak nükleer müzakerelerin İstanbul'da yapılmasına sıcak bakıyor. İran da daha önce yaptığı açıklamada, müzakere yeri olarak İstanbul'u tercih edeceklerini açıklamıştı.


Hamaney'le de görüşecek


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ayrıca Meşet kentinde İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'le görüşmesi bekleniyor.

Güney Kore'de düzenlenen Nükleer Güvenlik Zirvesi'ne katılan Başbakan Recep Tayyih Erdoğan, buradan İran'a geçmişti. Erdoğan dün Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi ile görüşmüştü.

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