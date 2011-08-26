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Yaşam

Rıccıardone 'Nautilus''ta yetkililerden bilgi aldı NAUTILUS ARAŞTIRMA GEMİSİ

26 Ağustos 2011 20:24

-Rıccıardone 'Nautilus''ta yetkililerden bilgi aldı NAUTILUS ARAŞTIRMA GEMİSİ - (A.A) - 26.08.2011 - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis J. Ricciardone ve eşi Marie Ricciardone, araştırma gemisi ''Nautilus''ta yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Büyükelçi Ricciardone, daha sonra araştırma gemisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum'a Türk-ABD ortak çalışması olan 2 program için geldiğini ifade ederek, ''Dün akşam güzel sanatlar için gelmiştik. Güzel sanatlar Türkler, Amerikalılar, insanı insana kavuşturur, gayet güzel bir şey. Bu diplomasidir. Halk diplomasisi diyoruz. Halk diplomasisini çok önemsiyoruz. Ayrıca bugün Türk-ABD başka bir ortak programı için buraya geldik'' diye konuştu. Gemide Türk, ABD'li, Rus ve çeşitli ülkelerden araştırmacılar bulunduğunu anımsatan Büyükelçi Ricciardone, ''Bu güzel bir şey. Bilimsel çalışmaların insanı insana nasıl kavuşturduğunu görüyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Buradaki sonuçları gayet olumlu. Hem eğitim bakımından, hem diplomatik bakımdan, barış bakımından, özellikle bilim bakımından herkes faydalanıyor. Her alanda, özellikle eğitim alanında çeşitli programlarımız var'' dedi. Büyükelçi Ricciardone, gazetecilerin son günlerde bölgede yaşanan sıcak gelişmelerle ilgili sorusunu ise şöyle yanıtladı: ''Şüphesiz Akdeniz'de veya Akdeniz'in etrafında bir kaç problem, şiddetli problem bulunuyor. Ama Akdeniz'in şu tarafında, Türkiye'nin tarafında bir kaç fırsat bulunuyor. Bu fırsatlardan hepimiz ortak olarak faydalanmak istiyoruz, biz geleceğe bakıyoruz. Onun için bilim gayet önemli bir şey. Ticaret, yatırım çok önemli ortak hedeflerimiz.''

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