'Rhinoplasty School' Azerbaycan’da bir günde 2 canlı cerrahi gerçekleştirdi

İSTANBUL, (DHA)-GELİŞTİRDİĞİ Rhinoplasty School (Burun Okulu) projesiyle burun estetiği hakkındaki tüm ayrıntıları canlı cerrahilerle masaya yatıran Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Süreyya Şeneldir, toplantıyı Ukrayna’dan sonra Azerbaycan’a da taşıyarak 2’inci kez yurt dışında gerçekleştirdi.

Uzman Dr. Süreyya Şeneldir\'in projesi Rhinoplasty School\'un 19’uncu toplantısı Azerbaycan’daki Gence International Hospital’da yapıldı. 2012’den bu yana düzenlenen ve iki yıl önce uluslararası platforma taşınarak Rhinoplasty School adıyla anılmaya başlayan toplantı, 2’inci kez yurtdışında düzenlendi. Katılımcılar, burun estetiği hakkında tüm ayrıntıların anlatıldığı sunumların ardından gerçekleşen canlı cerrahileri toplantı salonundan izledi. Hastanın burun yapısını net ve ayrıntılarıyla görmeye imkan sağlayan cerrahiler katılımcılara verimli bir eğitim ortamı sağladı. Rhinoplasty School Azerbaycan’da bir günde 2 canlı cerrahi gerçekleşti.

\"GELDİĞİMİZ NOKTA GURUR VERİCİ\"

Burun Okulu’nun geldiği noktayı gurur verici olarak değerlendiren Uzman Dr. Şeneldir, “2012\'de 17 katılımcıyla başladığımız toplantımıza, bugüne kadar 2 bini aşkın meslektaşım katılım gösterdi. Bu inanarak başladığımız ama bugünlere geleceğini hayal bile edemediğimiz bir nokta. Toplantılarımız sadece İstanbul ile sınırlı kalmadı. Yılda en az bir kez Anadolu\'da toplantı yapmaya gayret ettik. En son geçtiğimiz eylül ayında Van 100. Yıl Üniversitesi’nde gerçekleştirdiğimiz toplantıya gösterilen ilgi memnuniyet vericiydi. Daha önce de Diyarbakır, Adana, Sivas, İzmir ve Kayseri’de bulunan üniversitelerimiz tarafından aldığımız davetlerle birçok kez Rhinoplasty School’u okul çatısı altında gerçekleştirdik. Ancak Rhinoplasty School son iki toplantımız ile yurtdışına açılmış oldu. Geçtiğimiz ekim ayında da Ukrayna Odessa Üniversitesi’nde yüksek katılımlı bir canlı cerrahi programımız daha olmuştu. Bu hem şahsım hem de ülkem adına gerçekten gurur verici bir gelişme. 30 Mart-1 Nisan 2018’de İstanbul’da gerçekleşecek 3 günlük Rhinoplasty School İstanbul’un ardından, aldığımız davetlere icabet etmeye ve hem yurtiçinde hem de yurtdışında bu geleneği sürdürmeye devam edeceğiz\" dedi.

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