Rezan Epözdemir'den istifa açıklaması: Erol Bilecik'in yakışıksız açıklamalarına cevap verilmesi gerektiğini söyledim, bu hassasiyet gözetilmedi

Galatasaray'da başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Rezan Epözdemir, Fenerbahçe ile yapılan kadın futbol maçından sonra Erol Bilecik'in "yakışıksız" açıklamalarına cevap verilmesi gerektiğini söylediğini ancak bu hassasiyetin gözetilmediğini ifade etti.

Rezan Epözdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Fenerbahçe ile kadına şiddete karşı bir maç yaptık. Maç sonrası Erol Bilecik’in yakışıksız açıklamaları vardı. Buna karşı kurumsal ve bireysel bir cevap verilmesi gerektiğini başkanımıza söyledim. Bu hassasiyetimiz gözetilmedi.

Galatasaray A.Ş’deki görevlerimden istifa ettim. Dernekteki hiçbir görevimden istifa etmedim.

Galatasaray ile Fenerbahçe bir araya gelerek birçok konuyu çözebilir. Azami nezaket olmalı. Fakat Fenerbahçe ile Galatasaray dost olamaz. Bu hayatın doğal akışına, mantık - fizik kurallarına aykırı."