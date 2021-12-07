Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik'ten dostluk maçı sonrası açıklama: Biz "cincon"a 6 Kasım'da 6 atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 attınız

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili ve Kulüp Sözcüsü Erol Bilecik, Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımı arasındaki dostluk karşılaşmanın ardından soyunma odasında yaptığı konuşmada, "Müthiş bir oyun oldu. Bizi gururlandırdınız. İşin güzel tarafı biz Galatasaray'a 'cincon'a 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 tane attınız" dedi. Bilecik, ifadesinin tepki çekmesinin ardından yaptığı açıklamada olayın 'dil sürçmesi' olduğunu söylerken, 'duyduğu samimi üzüntüyü paylaştığını' söyledi.

Galatasaray ile Fenerbahçe’nin kadın futbol takımları, kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak için dostluk maçında karşılaştı. Nef Stadyumu’ndaki karşılaşma Fenerbahçe'nin 7-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

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