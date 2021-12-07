Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik'ten dostluk maçı sonrası açıklama: Biz "cincon"a 6 Kasım'da 6 atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 attınız

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili ve Kulüp Sözcüsü Erol Bilecik, Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımı arasındaki dostluk karşılaşmanın ardından soyunma odasında yaptığı konuşmada, "Müthiş bir oyun oldu. Bizi gururlandırdınız. İşin güzel tarafı biz Galatasaray'a 'cincon'a 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 tane attınız" dedi. Bilecik, ifadesinin tepki çekmesinin ardından yaptığı açıklamada olayın 'dil sürçmesi' olduğunu söylerken, 'duyduğu samimi üzüntüyü paylaştığını' söyledi.
Galatasaray ile Fenerbahçe’nin kadın futbol takımları, kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak için dostluk maçında karşılaştı. Nef Stadyumu’ndaki karşılaşma Fenerbahçe'nin 7-0'lık üstünlüğü ile son buldu.
TIKLAYIN | Tarihi maçta tarihi skor; Fenerbahçe, Galatasaray'ı 7-0 yendi
Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik soyunma odasında oyunculara, "Müthiş bir oyun oldu. Canı gönülden tebrik ediyorum. Bizi gururlandırdınız. İşin güzel tarafı biz Galatasaray'a 'cincon'a 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 tane attınız" dedi. Bilecik'in sözlerinin ardından oyuncuların sevindiği görüldü.
Bilecik: Dil sürçmesi
Bilecik, açıklamasının sosyal medyada tepki çekmesinin ardından konuya ilişkin açıklama yaptı. Bilecik, "Maç sonunda soyunma odasındaki aile içi konuşmam sırasında yaşanan dil sürçmesiyle oluşan talihsiz durumun, rakibimize karşı herhangi bir maksatla yapılmadığını ifade etmek isterim" derken, 'duyduğu samimi üzüntüyü paylaştığını' söyledi. Bilecik'in açıklaması şöyle:
Şahan Gökbakar: Fanatizm kötüdür!
Erol Bilecik'in sözleri sosyal medyada tepki çekti. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Bilecik'in sözlerine yönelik şöyle yazdı:
"Şu konuşmaya bakar mısınız... Koskoca, saçına ak düşmüş bir iş insanı, Tusiad başkanlığı falan da yapmış bir insanın Kadına Şiddet'e karşı yapılan bir "dostluk" maçına yaklaşımı bu mu olmalı...Ah be Erol bey amca. FANATIZM KOTUDUR!"