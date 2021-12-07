Tarihi maçta tarihi skor; Fenerbahçe, Galatasaray'ı 7-0 yendi

Türk futbolunun ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin kadın futbol takımları ilk kez karşı karşıya geldi. Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için Nef Stadı'nda oynanan özel maçta sarı lacivertliler rakibini 7-0 mağlup etti.

Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri ezeli rekabet, ebedi dostluk sloganıyla kadınlara yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak için Nef Stadı’ndaki özel maçta karşı karşıya geldi. Bu yıl kurulan kadın takımlarının ilk kez karşı karşıya geldiği maçta ilk yarı Fenerbahçe’nin 6-0’lık farkıyla tamamlandı.

Galatasaray’da Daniels, 4. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı ve sarı kırmızılılar 10 kişi kaldı.

Fenerbahçe 10. dakikada Fatma’nın penaltıdan attığı golle perdeyi açtı. Berdan ile 14’te farkı 2’ye çıkaran sarı lacivertliler Shameeka’nın arka arkaya attığı 3 golle skoru 5-0’a taşıdı. İlk yarı biterken son golü Kennya ile bulan Kanarya soyunma odasına 6-0’lık skorla girdi.

Fenerbahçe’nin İngiliz forveti Shameeka Fishley, kadınlar futbolu derbi tarihinin ilk hat-trick yapan oyuncusu oldu.

Mücadelenin ikinci yarısına da hızlı başlayan Fenerbahçe Setenay 51. dakikada attığı golle durumu 7-0 yaptı ve maçın skorunu belirledi.

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Stat: Nef Hakemler: Cansu Tiryaki, Betül Nur Yılmaz, Sedef Aktan Galatasaray: Sude Sözüdoğru, Yaren Çetin (Dk. 32 Didem Dülber), Daniels, Denda, Arzu Akkurt (Dk. 54 Cemre Kara), Andiolo, Ortiz, Elanur Laçin, Samia Adam, Elif Kesgin (Dk. 46 İsmigül Yaçıner), Serpil Özer (Dk. 89 Ferreira) Fenerbahçe: Ezgi Çağlar, Demet Bozkurt (Dk. 46 Sefa Merve Nalçacı), Narin Yakut (Dk. 81 Rabia Göksu Gökçe), Kpaho (Dk. 87 Emine Yaren Çolak), İlayda Cansu Kara (Dk. 76 Beyzanur Aslan), Fatma Kara Şahinbaş (Dk. 76 Dilan Bora), Jaleca (Dk. 49 Setenay Sırım), Yenney (Dk. 71 Zeynep Ülkü Kahya), Fishley (Dk. 81 Songül Demirtürk), Cordner (Dk. 61 Neslihan Aktaş), Berdan Bozkurt (Dk. 87 Dilan Aslan) Goller: Dk. 10 Fatma Kara Şahinbaş (penaltıdan), Dk. 15 Berdan Bozkurt, Dk. 31, 34 ve 39 Fishley, Dk. 40 Cordner, Dk. 51 Setenay Sırım (Fenerbahçe) Kırmızı kart: Dk. 5 Daniels (Galatasaray)

Karşılaşmanın önemli anları

5. dakikadaki Fenerbahçe atağında Cordner, Galatasaray ceza sahasının önünde Daniels ile girdiği mücadele sonucu yerde kaldı. Hakem Cansu Tiryaki, faul yaptığını belirttiği Daniels'i kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

9. dakikada Berdan Bozkurt, Arzu Akbulut'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Cansu Tiryaki penaltı noktasını gösterdi. 10. dakikada penaltıyı kullanan Fatma Kara Şahinbaş meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

15. dakikada Jaleca'nın ceza sahası dışında sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Sude Sözüdoğru topu çeldi. Arka direkte Berdan Bozkurt önünde bulduğu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2

31. dakikada Jaleca'nın sağ kanattan yaptığı ortada, penaltı noktası üzerinde Cordner'in üstünden atladığı topu arka direkte Fishley kontrol etti. Bu futbolcu yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-3

34. dakikada Fishley'in ceza sahası dışında sol çaprazdan çektiği sert şutta, üst diğere de çarpan top filelere gitti: 0-4

39. dakikada Jaleca'nın sağdan ortasında ceza sahasında Cordner'in vuruşunda top kaleciden döndü. Ceza sahasında Fishley önünde kalan topu ağlarla buluşturdu: 0-5

40. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Cordner, ceza sahasına girerek kaleci Sude Sözüdoğru ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere attı: 0-6

Fenerbahçe karşılaşmanın ilk yarısı 6-0 önde tamamladı.

51. dakikada Yenney'in ara pasıyla ceza sahasına giren Setenay Sırım, karşı karşıya pozisyonda topu kaleci Sude Sözüdoğru'nun sağından ağlara gönderdi: 0-7

Kalan sürede başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 7-0 galip ayrıldı.