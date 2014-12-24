Reza Zarrab'tan 'takip ediliyorum' şikayeti

17 Aralık soruşturmasında 53 kişi ile birlikte hakkında verilen takipsizlik kararı geçtiğimiz hafta kesinleşen işadamı Reza Zarrab'ın takip edildiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Avukatı ile birlikte bugün adliyeye gelen Zarrab, kendisi hakkında takipsizlik kararı veren savcıya ifade verdi.

Kendisini takip edenleri tanımadığını söyledi

Doğan Haber Ajansı'ndan Yüksel Koç'un haberine göre, avukatı Şeyda Yıldırım ile birlikte bugün İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Reza Zarrab, soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Ekrem Aydıner’e ifade verdi. 17 Aralık soruşturması kapsamında yaklaşık 2 ay cezaevinde tutuklu kalan Zarrab'ın cezaevinden çıktıktan sonra bazı kişiler tarafından takip edildiği yönündeki şikayetini yenilediği öğrenildi.

Zarrab'ın kendisini takip eden kişilerin kimlikleri konusunda bir bilgiye sahip olmadığını ifade ettiği belirtildi. Soruşturmayı yürüten Savcı Ekrem Aydıner, Zarrab'ı takip eden kişilerin kimliklerinin tespiti için çalışma başlattı.

Bakan çocuklarıyla birlikte tutuklanmıştı

İşadamı Reza Zarrab, 17 Aralık soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler ve eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın oğlu Salih Kağan Çağlayan ile tutuklanmıştı. 17 Aralık’ta tutuklanan Zarrab, 28 Şubat 2014 tarihinde cezaevinden çıkmıştı.

Takipsizlik kararı veren savcı

17 Aralık soruşturmasını yürüten savcı Ekrem Aydıner, 53 şüpheli hakkında takipsizlik kararı vermiş, bu dosyanın tek şüphelisi Orhan İnce tarafından yapılan itiraz geçtiğimiz hafta reddedilerek takipsizlik kararı kesinleşmişti.