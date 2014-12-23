Reza Zarrab, 17 Aralık'ta el konulan paralarını faiziyle birlikte geri aldı!

İşadamı Reza Zarrab'ın adamı Abdullah Habbani, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında el konulan 1 milyon Lira, 800 bin Euro ve 60 bin Doları 55 bin Liralık faiziyle birlikte; 2 kilo altını da aynen geri aldı.

2 avukat ve 2 koruma ile adliyeye gelen Habbani ilk olarak 2 kilogram altını geri aldı. Daha sonra banka şubesine geçen Habbani uzun süre burada kaldı. Valize konulan paralar Habani'ye teslim edildi. 5 kişilik grup orta boy bir valiz ve sırt çantasıyla adliyeden ayrıldı. 17 Aralık'ta Reza Zarrab'la birlikte Abdullah Habbani de gözaltına alınmıştı.

Rıza Sarraf ile birlikte tutuklanan Abdullah Habbani 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında el konulan 1 milyon TL, 800 bin euro ve 60 bin doları 55 bin TL'lik faiziyle birlikte, 2 kilo altını da geri aldı. 17 Aralık soruşturması kapsamında işadamı Reza Zarrab ile birlikte "Rüşvet almaya ve vermeye aracılık etmek" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan tutuklanan Abdullah Habbani'nin işyerinde ele geçirilen paralar bugün faiziyle iade edildi.

Zarrab'a yakınlığı ile bilinen Habbani'nin adli emanette bulunan parasına bir yıl içinde yaklaşık 55 bin lira faiz geldiği öğrenildi.

Faiz paralarını bağışladılar

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre Happani, aldığı 55 bin TL faizi Kızılay’a bağışladı. Üç ayrı para cinsinden yapılan bağışlarda edinilen bilgilere göre, fikir Happani'nin kendisinden çıktı. Konuya yakın kaynaklardan biri "Bu paralar Abdullah Bey'e ait. Rıza Sarraf ile ilgisi yok. Oluşan 55 bin TL'lik faizi ise Kızılay'a bağışladı. Bağış işlemi Adliye'deyken yapıldı" dedi. Kızılay Derneği Genel Müdürlüğü hesabına 29 bin 650 TL, 550 dolar ve 7 bin 600 Euro bağış yapıldı. Söz konusu bağışlar Halkbank aracılığıyla yapıldı.