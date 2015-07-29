Reza Zarrab'ın şirketi 'Safir Altın'ın adı değiştirildi!

Adı 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasına karışan ve geçtiğimiz günlerde devlet yetkilileri tarafından “İhracat Şampiyonu” ödülü verilen Reza Zarrab’ın şirketinin adı “Reza Sarraf Gold”un kısaltması RSG olarak değişti.

Sözcü Gazetesi’nden Bora Erdin’in haberine göre; Zarrab’ın sahibi olduğu Royal Holding çatısı altında bulunan, İran’a külçe altın gönderen şirketi Safir Altın’ın adı 2 Haziran’da ‘RSG Altın Ticaret İthalat ve İhracat Limited Şirketi’ olarak tescillendi. Yapılan isim değişikliğinin arkasında Zarrab’ın ortağı olduğu iddia edilen Babek Zencani için İran’da devam eden soruşturmada Safir Altın’ın adının da dosyaya girmesinin etkili olduğu iddia edildi. Şirketin yeni logosu da kral tacı oldu.

Şirketin yeni adının Reza Sarraf’ın ilk harfleri ve İngilizce “altın” anlamına gelen “gold” sözcüklerinin ilk harflerinden olması da dikkatlerden kaçmadı. Safir Altın’ın ismi değiştirilmesine karşın, faaliyet alanında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. RGS’nin faaliyet alanı daha önce olduğu gibi her türlü değerli maden ile değerli taşların, altın pırlanta gümüş gibi her türlü ham mamul ile yarı mamul maddenin, muhtelif ayar ve şekillerdeki hurda ve takoz altının işlenmeden alım satımı olarak belirlendi.

Reza Zarrab’ın şirketi Volgam Gıda’nın 848 milyon dolarlık ihracat yaparak Türkiye’nin en büyük 13’üncü ihracatçısı olmasında İran’a satılan altın takılar etkili olmuştu. Zarrab, 2014 yılına kadar ismini RGS olarak değiştirdiği Safir Altın’la İran’a külçe altın ihracatı yaptı. Safir Altın ayrıca 1.9 milyon TL vergiyle Royal Holding’in en yüksek vergi ödeyen ikinci şirketi olarak kayıtlara girdi. 2012 yılında Reza Zarrab’ın kurduğu Safir Altın, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan bir haberde; Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Mehmet Eryılmaz tarafından bir inceleme raporu hazırlandığı, bu raporda Reza Zarrab'ın 89 kez ihraç ettiği altını ithal ettiğini ve yine aynı altını ihraç edip tekrar ithal ettiğini, bu şekilde hile ile ihracat şampiyonu olduğu ifade edilmişti.