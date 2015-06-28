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Eski bakan Nihat Ergün: Ben olsam Reza Zarrab'a ödül vermezdim

'Adı yolsuzluk iddialarına karışan 4 eski bakan AK Parti'ye zarar veriyor'

28 Haziran 2015 18:00

Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, 17-25 Aralık operasyonlarının kilit ismi olarak gösterilen Reza Zarrab’a Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci tarafından ihracat ödülü verilmesine ilişkin "O fotoğrafta ciddi problem var. Ben olsam Reza Zarrab'a ödül vermezdim" dedi. Ergün, adı yolsuzluk ve rüşvet iddialarına karışan 4 eski bakanında AKP’ye zarar vereceğini dile getirdi.  

CNN Türk'te yayınlanan 'Baştan Sona' programına konuk olan eski Bakan Nihat Ergün, 30 Mart Yerel Seçimleri ve 10 Ağustos cumhurbaşkanlığı seçimlerinde insanlara komisyon kurulup hesap sorulacağının sözünün verildiğini, ama bu hesabın görülmediği için AK Partili seçmenin başka partilere kaydığını belirtti. Nihat Ergün, 30 Mart Yerel Seçimleri akşamı 4 eski bakanın, Erdoğan'ın balkon konuşmasında yer almasının da AK Parti'ye büyük zarar verdiğini dile getirdi.

Yolsuzlukların sorulması üzerine eski Bakan Ergün, "İstikrar sadece ekonomide olmaz; adalet ve özgürlük kavramları zedelenmişse, toplum tek başına iktidarları da istemez. İnsanlara mahalli seçimlerde '4 bakanla ilgili gereken yapılacak' denilip oy istendi, ama gereken yapılmayınca cezayı kestiler. O kadar çok hızlı kararlar aldık, o kadar çok hızlı yasalar çıkardık ki, yanlışlarını göremedik" şeklinde konuştu.

 

Reza Zarrab'a ödül verilmesi

 

Nihat Ergün'e, Numan Kurtulmuş ve Nihat Zeybekci'nin, Reza Zarrab'a ödül vermesi de soruldu.

O fotoğrafın AK Parti'de büyük rahatsızlar oluşturduğunu belirten Nihat Ergün, "Bakanların basın müşavirleri olur. Katıldığı programlarda kimlerin olacağını bilirler. Önceden bizlere bilgi verirler. Bu kadar önemli tartışmalar olduktan sonra ben olsam Reza Zarrab'a ödül vermezdim. Yani öyle bir karenin içinde bulunmazdım" ifadelerini kullandı.

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