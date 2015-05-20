Reza Zarrab'ın şirketi ihracatta 1000 firma arasından 13'üncü sırada

17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit isimlerinden işadamı Reza Zarrab'ın sahibi olduğu Volgam Gıda, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin açıkladığı listede en çok ihracak yapan 1000 firma arasında 13. sıraya girdi. Volgam Gıda'nın TİM 1000’e ilk 20’den girmesi, İran’a mücevher ihracatının büyük bir patlama yaptığı 2014 yılına denk geldi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) önceki gün açıkladığı TİM 1000-2014 Yılı En Çok İhracat Yapan 1000 Şirket Listesi’nde Volgam Gıda sürprizi yaşandı.

Seçkin Ürey'in Habertürk'te yayımlanan haberine göre, Ticaret sicil kayıtlarına göre yüzde 100’ü işadamı Reza Zarrab’a ait olan şirket, listeye 847 milyon dolar ihracatla 13. sıradan girdi. Şirketin adı Volgam Gıda (Volgam Gıda Dış Ticaret Limited Şirketi) olmakla birlikte, 2014 yılındaki ihracatının tamamının mücevherattan oluştuğu görüldü. Volgam Gıda, önceki yıl sıralamada yer almıyordu.

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