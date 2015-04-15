Reza Zarrab, Vodafone Arena locasına 1,2 milyon lira ödedi!

17 Aralık operasyonun kilit ismi İran asıllı iş adamı Reza Zarrab, inşaatı devam eden Vodafone Arena'da 50 numaralı locayı aldı. İran asıllı işadamı, 12 kişilik locaya 1.2 milyon TL ödedi.

Vodafone Arena'yı yeni sezona yetiştirmek için tüm imkanlarını seferber eden Beşiktaş Kulübü, sıcak para için de stat localarını satmaya devam ediyor.

Türkiye'nin en modern stadı olacağı ifade edilen Vodafone Arena'dan loca alan isimler arasına 17 Aralık 2014'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan işadamı Rıza Sarraf da katıldı.

İsmail Er'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, şarkıcı Ebru Gündeş'in eşi olan Sarraf'ın, Vodafone Arena'daki 50 numaralı locayı 1.2 milyon TL peşin para ödeyerek satın aldığı öğrenildi. İran asıllı işadamının aldığı locanın 12 kişilik olduğu ifade edildi.