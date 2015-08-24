'Reza Zarrab'ın kuryesi Ebru Gündeş'e de havale yapmış'

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının odağındaki işadamı Reza Zarrab’ın bir dönem kuryeliğini yapan Adem Karahan’ın Ebru Gündeş’in şoförü Tolgay Ayaz’a 12 bin lira havale yaptığı belirtildi. Cumhuriyet’ten Ali Açar’ın haberine göre, Ayaz’ın sosyal medyada 2000 yılından bu yana Ebru Gündeş ile çalıştığı bilgileri yer alıyor.

Cumhuriyet gazetesinin bugünkü (24 Ağustos 2015) nüshasında, “Gündeş’e bile çalışmış” başlığıyla yayımlanan haber şöyle:

17-25 Aralık yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İşadamı Rıza Sarraf’ın avukatı Şeyda Yıldırım, kurye Adem Karahan’ın gazetemize yaptığı açıklamalarının ardından Cumhuriyet’e tazminat davası açtı. Basın yoluyla özel hayata müdahale ve şahsiyet haklarının ihlali iddialarıyla mahkemeye başvuran Yıldırım, 2014’te hakkında şantaj iddiasıyla dava açtıkları Sarraf’ın kuryesine aynı yıl banka kanalıyla 4 bin 200 TL para göndermiş. Karahan’ın Sarraf’ın eşi Ebru Gündeş’in şoförü olduğu belirtilen Tolgay Ayaz’a 12 bin TL havale yapması Sarraf ve Karahan arasındaki yakın ilişkiyi ortaya koyuyor.

30 bin TL istiyor

Kuryenin Sarraf ile olan ilişkilerinin olduğunu ortaya çıkaran haberlerde isminin geçmesi üzerine Şeyda Yıldırım avukatı Ayten Hiçyılmaz aracılığıyla 3 ayrı haber için gazetemize 10’ar bin liradan toplam 30 bin liralık tazminat davası açtı. Yıldırım özetle, “Davalılar müvekkilimi ötekileştirmeye toplum nezninde itibarsızlaştırmaya çalışmıştır. Davalı müvekilimin manevi bütünlüğüne saldırıda bulunmuş ve müvekilimin onuruna, ticari itibarına haysiyet ve şerefine zarar vermiştir. Bu nedenle her bir haber bakımından 10 bin TL olmak üzere toplam 30 bin TL ödenmesini talep etmekteyiz” dedi.

Yıldırım’dan kuryeye para

Adem Karahan’ı yaptıkları yazılı açıklama ile ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin birliği ve bütünlüğü aleyhinde çalışmalarına devam eden şer odakları ile işbirliği yapmakla’ suçlayan ve Cumhuriyet Gazetesi’ni de Karahan’ın suç ortağı olarak gösteren Sarraf’ın avukatı Şeyda Yıldırım’ın tüm bunlara karşı 2014 yılında Karahan’a banka kanalıyla para gönderdiği belirlendi. Adem Karahan’ın kayınbiraderi olduğu belirlenen Yunus G.’nin bir banka şubesindeki hesabına 2 Haziran 2014’te Adem Karahan adına 4 bin 200 TL EFT gönderdiği gözüküyor. Belgede Karahan’ın o tarihte kullandığı soyadı Gelgeç olarak geçiyor. Paranın ne için gönderildiğini sorduğumuz kurye Adem Karahan, “O para bana Royal’de çalıştığım için verilen maaştı. Ben şer odakları ile işbirliği yapıyorsam neden bana maaş ödemişler o zaman” diye konuştu.

Şoföre havale

Kurye Karahan’ın Sarraf ile olan ilişkisi, bir başka banka kaydında daha da belirgin. Rıza Sarraf’ın 2010 yılı Şubat ayında evlendiği Ebru Gündeş’in şöförü olduğu belirtilen Tolgay Ayaz’a, Karahan tarafından 12 bin TL gönderiliyor. Adem Karahan’ın bir banka şubesindeki hesabından 18 Ağustos 2010 tarihinde Tolgay Ayaz ismine havale yapması kuryenin Sarraf’a ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. Ayaz’ın da sosyal medyada 2000 yılından bu yana Ebru Gündeş ile çalıştığı bilgileri yer alıyor.