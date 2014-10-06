Reza Zarrab Meclis'te tanık olarak dinlenecek

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının ardından görevlerinden istifa eden bakanlar için kurulan Meclis soruşturma komisyonu önümüzdeki günlerde çalışmalarına başlayacak. Bakanlara rüşvet verdiği iddia edilen İran asıllı işadamı Reza Zarrab da komisyona tanık olarak ifade verecek.
Süresi uzatılacak
Sözücü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün haberine göre, istifa eden Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan, İçişleri eski Bakanı Muammer Güler, Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış ile Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar, TBMM‘de kurulan Soruşturma Komisyonu’nda sorgulanacak.
Komisyon, bu hafta çalışmalarına başlayacak ve süresi de iki ay uzatılacak. Kimin hangi gün sorguya alınacağına komisyon karar verecek. Komisyona tanık olarak bazı işadamları da davet edilecek.
Bakanlara rüşvet vermekle suçlanan Reza Zarrab’ın da soruşturma komisyonunda ifadeye çağrılacaklar arasında bulunduğu bildirildi. CHP’li üyelerin, halen kabinede bulunan bazı bakanların da “yürütülen soruşturmalara müdahale ettiği”ne ilişkin iddialar nedeniyle komisyona davet edilmesini isteyeceği bildirildi.
Narkotik’ten yazı
Bu arada Meclis’e ulaştırılan 28 numaralı klasörde, “Yargıtay’ın değişik kararları, Adalet Bakanlığı’nın görüşleri, Kaçakçılık ve Narkotik Suçlar Bürosu’nun 12 Aralık ve 26 Aralık 2013 tarihli iki ayrı yazısı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün 309 sayfalık "raporu” da bulunuyor. CHP’li Komisyon üyesi Erdal Aksünger, “Komisyona gelen belgeler arasında, eroin kaçakçılığı dosyası da var” demiş, ancak içeriğini açıklamamıştı.