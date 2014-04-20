Zekeriya Öz, Reza Zarrab canlı yayındayken 'avanta' tweeti attı

17 Aralık operasyonu sonrasında önce Bakırköy’e Başsavcıvekili, sonra da Bolu’ya düz savcı olarak atanan savcı Zekeriya Öz, Twitter'dan A Haber'de çıkan Rıza Sarraf röportajına göndermede bulundu.

Zekeriya Öz Twitter’da, “U dönüşünün sebebi ne ola ki” yazarak, Akşam gazetesinin 7 Ocak 2013 tarihli manşetini paylaştı. 7 Ocak tarihli Akşam gazetesinin manşetinde "320 kilo altınla böyle uçtu" denilerek, haberin içeriğinde Reza Zarrab'ın 320 kilo altınının havaalanında bulunduğu anlatılmıştı.

Zekeriya Öz bu paylaşımının ardından Reza Zarrab'a da gönderme de bulundu. Zarrab'ın A Haber'de yaptığı açıklamalardan bir kare paylaşan Öz, şunları yazdı:

"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır altın eğer avanta varsa altındır"

Hatırlanacağı üzere Akşam gazetesi bu manşeti, AKP'nin yayın organı olmadan önce atmıştı. Gazeteyi geçtiğimiz Ekim ayında Başbakan Tayyip Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen iş adamı Ethem Sancak almıştı. Gazetenin genel yayın yönetmenliğinde ise eski AKP milletvekili Mehmet Ocaktan bulunuyor.