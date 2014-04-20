T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zekeriya Öz, Reza Zarrab canlı yayındayken 'avanta' tweeti attı

Savcı Zekeriya Öz, Reza Zarrab'ın A Haber'de soruları yanıtladığı sırada Zekeriya Öz Twitter'dan ilginç bir gönderme yaptı

20 Nisan 2014 15:10

17 Aralık operasyonu sonrasında önce Bakırköy’e Başsavcıvekili, sonra da Bolu’ya düz savcı olarak atanan savcı Zekeriya Öz, Twitter'dan A Haber'de çıkan Rıza Sarraf röportajına göndermede bulundu.

Zekeriya Öz Twitter’da, “U dönüşünün sebebi ne ola ki” yazarak, Akşam gazetesinin 7 Ocak 2013 tarihli manşetini paylaştı. 7 Ocak tarihli Akşam gazetesinin manşetinde "320 kilo altınla böyle uçtu" denilerek, haberin içeriğinde Reza Zarrab'ın 320 kilo altınının havaalanında bulunduğu anlatılmıştı.

Zekeriya Öz bu paylaşımının ardından Reza Zarrab'a da gönderme de bulundu. Zarrab'ın A Haber'de yaptığı açıklamalardan bir kare paylaşan Öz, şunları yazdı:

"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır altın eğer avanta varsa altındır"

Hatırlanacağı üzere Akşam gazetesi bu manşeti, AKP'nin yayın organı olmadan önce atmıştı. Gazeteyi geçtiğimiz Ekim ayında Başbakan Tayyip Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen iş adamı Ethem Sancak almıştı. Gazetenin genel yayın yönetmenliğinde ise eski AKP milletvekili Mehmet Ocaktan bulunuyor.

 

ETİKETLER

reza zarraba haberzekeriya öztwitteravantahaber

İlgili Haberler

Reza Zarrab: 'Suçu hükümete yık, tahliye edelim' dediler, kabul etmedim

Sabah gazetesine konuşan Reza Zarrab, yaptığı ticaretin yasal olduğunu öne sürdü

Reza Zarrab'ın röportajındaki Türk bayrağı detayı tartışmaya yol açtı

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan, ardından serbest bırakılan İran asıllı iş adamı Reza Zarrab'ın A Haber'de yayımlanan röportajı sosyal medyada tartışmaya yol açtı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24