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Reza Zarrab'ın röportajındaki Türk bayrağı detayı tartışmaya yol açtı

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan, ardından serbest bırakılan İran asıllı iş adamı Reza Zarrab'ın A Haber'de yayımlanan röportajı sosyal medyada tartışmaya yol açtı

20 Nisan 2014 02:43

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklanan, ardından serbest bırakılan İran asıllı iş adamı Reza Zarrab'ın A Haber'de yayımlanan röportajında arka fonda Türk bayrağı kullanılması tartışmaya yol açtı.

Zarrab'ın dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler, AB Bakanı Egemen Bağış ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile kurduğu iş ilişkileri ve rüşvet iddiaları yolsuzluk ve rüşvet soruşturması iddianamesine girmişti.

Bugün Sabah gazetesinde röportajı yayımlanan Zarrab ardından hükümete yakınlığıyla bilinen A Haber ekranlarına çıktı. Yapılan görüşme için hazırlanan çekim alanındaki ayrıntıda Türk bayrağının yer alması dikkat çekti. Zarrab'ın arkasında yer alan Türk Bayrağı sosyal medyada tartışma konusu oldu. Görüntü sonrası #RezaCumhurbaşkanıOlsun başlığıyla çok sayıda tepki mesajı atıldı.

Nediyor.com tarafından derlenen sosyal medyadaki yorumlardan bazıları şöyle:

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