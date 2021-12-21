Reynmen'in köpeği eve gelen kuryeye saldırdı; kurye şikayetçi oldu

Sosyal medya fenomeni Reynmen, siparişini getiren kuryeden bahçesine girip paketi bırakmasını istedi. Ancak, ünlü şarkıcı tasmasından tuttuğu köpeğini elinden kaçırınca köpek kuryeye saldırdı. Hastaneden rapor alan kurye Reynmen’den şikayetçi oldu.

Kurye Doğan Demir, 26 Eylül gecesi 23.00 sıralarında firmaya gelen siparişi teslim etmek için yola çıktı. Kuyenin yanında aynı firmanın başka bir çalışanı daha vardı.

Sabah'ın haberine göre Kemerburgaz'daki adrese siparişi teslim etmek için zile basan kurye, kapıyı açan şahsın yanında köpek gördü. Bu kişi Youtuber Reynmen'di.

Köpek ısırdı

Reynmen, iddiaya göre "Ben köpeği tutuyorum, siz malzemeleri içeri bırakır mısınız?" diye ricada bulundu. Teklifi kabul eden kurye, bahçeye girerek siparişi teslim edecekti. Ancak kurye içeri girdiği anda ünlü şarkıcı tasmasından tuttuğu köpeği elinden kaçırdı ve köpek kuryeye saldırdı.

Ünlü şarkıcının köpeği, genç adamı ısırdı. Yere düşen kuryenin sırtında darbe oluştu. Devlet hastanesine başvurarak aldığı raporun ardından karakola giden kurye, Reynmen'den şikayetçi oldu.